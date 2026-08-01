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  4. Поедет в Турцию. ПСЖ в последний момент избежал позора из-за россиянина
Франция
01 августа 2026, 12:46 |
584
0

Поедет в Турцию. ПСЖ в последний момент избежал позора из-за россиянина

Парижане отказались от идеи подписания Батракова

01 августа 2026, 12:46 |
584
0
Поедет в Турцию. ПСЖ в последний момент избежал позора из-за россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Батраков
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ПСЖ, за который играет украинский защитник Илья Забарный, прекратил переговоры с российским «Локомотивом» о трансфере 21-летнего полузащитника Алексея Батракова.

Как сообщает известный турецкий инсайдер Бурхан Джан Терзи, парижский клуб намеревался летом подписать игрока из страны-террориста. В первую очередь на этом трансфере настаивал спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш, в то время как главный тренер команды Луис Энрике хотел игрока другого плана.

В итоге французский клуб всё же отказался от идеи сотрудничества с россиянами из-за вероятных репутационных потерь. Зато стамбульский «Галатасарай» не побрезговал россиянином и активно включился в переговоры с московским клубом. Ранее россиянин отказывался от переезда в Стамбул, однако после провала переговоров с ПСЖ охотно идет на контакт с чемпионом Турции.

Как известно, в составе ПСЖ уже играет один футболист из «Болот» – Матвей Сафонов.

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Алексей Батраков ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Турции по футболу Галатасарай
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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