ПСЖ, за который играет украинский защитник Илья Забарный, прекратил переговоры с российским «Локомотивом» о трансфере 21-летнего полузащитника Алексея Батракова.

Как сообщает известный турецкий инсайдер Бурхан Джан Терзи, парижский клуб намеревался летом подписать игрока из страны-террориста. В первую очередь на этом трансфере настаивал спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш, в то время как главный тренер команды Луис Энрике хотел игрока другого плана.

В итоге французский клуб всё же отказался от идеи сотрудничества с россиянами из-за вероятных репутационных потерь. Зато стамбульский «Галатасарай» не побрезговал россиянином и активно включился в переговоры с московским клубом. Ранее россиянин отказывался от переезда в Стамбул, однако после провала переговоров с ПСЖ охотно идет на контакт с чемпионом Турции.

Как известно, в составе ПСЖ уже играет один футболист из «Болот» – Матвей Сафонов.