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Франция
31 июля 2026, 11:57 | Обновлено 31 июля 2026, 12:24
638
0

ПСЖ может попрощаться с победителем Лиги чемпионов за 170 миллионов евро

Английский «Ливерпуль» собирается подписать вингера сборной Франции Брэдли Баркола

31 июля 2026, 11:57 | Обновлено 31 июля 2026, 12:24
638
0
ПСЖ может попрощаться с победителем Лиги чемпионов за 170 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Французский ПСЖ согласился отпустить вингера Брэдли Баркола, который сообщил о своем желании покинуть клуб в поисках игрового времени. Об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован английский «Ливерпуль», который сделал официальное предложение о трансфере в размере 100 миллионов евро.

ПСЖ сообщил мерсисайдцам, что не будет препятствовать переходу вингера, однако требует за двукратного победителя Лиги чемпионов 170 миллионов.

Парижский клуб считает, что Баркола должен стоить больше, чем Эллиот Андерсон (116 млн фунтов стерлингов) и Морган Роджерс (117 млн ​​фунтов стерлингов), которые стали рекордными трансферами в английском чемпионате летом 2026-го.

Однако «Ливерпуль» сообщил, что контракт Брэдли истекает через два года и вингер не собирается подписывать новое соглашение. Стороны намерены найти консенсус в ходе переговоров.

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ПСЖ Брэдли Баркола Ливерпуль трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: talkSPORT
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