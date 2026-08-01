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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 11:57 | Обновлено 01 августа 2026, 12:33
556
0

Ван Леувен и Фернандес выбрали стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты

Поединок первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 1 августа в 13:00 по киевскому времени

01 августа 2026, 11:57 | Обновлено 01 августа 2026, 12:33
556
0
Ван Леувен и Фернандес выбрали стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты
ФК Кривбасс Кривой Рог
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В матче первого тура Украинской Премьер-лиги, который состоится в субботу, 1 августа, встретятся криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

Наставники команд – Патрик ван Леувен и Фран Фернандес – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне подопечные Франа Фернандеса набрали 41 балл и заняли девятое место. Криворожский клуб разместился на седьмой позиции, имея в своем активе 48 пунктов.

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац, Наби, Джовани, Шевченко, Сек, Сатчвелл, Каменский.

Карпаты: Марченко, Стецьков, Бабогло, Лях, Мирошниченко, Эрики, Чачуа, Моха, Чебер, Русин, Костенко.

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты Патрик ван Леувен Фран Фернандес стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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