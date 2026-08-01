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Лига конференций
01 августа 2026, 11:16 | Обновлено 01 августа 2026, 11:29
217
3

«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках

Кравченко выразил недовольство результатами жеребьевки

01 августа 2026, 11:16 | Обновлено 01 августа 2026, 11:29
217
3 Comments
«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
ФК Полесье
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Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, объяснил, почему команде не удалось добиться успеха в новом еврокубковом сезоне.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций житомиряне уступили по сумме двух матчей «Копенгагену». Первая встреча завершилась вничью (3:3), во второй «Полесье» минимально проиграло (1:2), играя второй тайм в большинстве.

«Если честно, то нам не повезло с жеребьевкой, потому что это, я думаю, самый сильный соперник вообще в квалификации Лиги конференций», – заявил Кравченко.

При этом специалист считает, что команда правильно позиционировала себя не как фаворита, а как аутсайдера противостояния, поскольку это снимало с нее дополнительное давление.

«Пусть мы будем аутсайдерами, но мы верим и в ребят, и я надеюсь и уверен, что ребята тоже верят в себя», – заявил тренер.

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Сергей Кравченко Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций Копенгаген
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 3
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Чем дальше, тем больше сротань и его окружение походят на луческу. Но от успехов луческу как тренера им там же близко, как до луны достать.
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+2
Надо было проходить, а пройти датчан было по силам. И нечего теперь ныть сетуя на жребий.
Так само мог пройти и ЛНЗ, играли они неплохо.
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0
А что,  разве выбирать соперников нельзя?
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0
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