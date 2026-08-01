«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
Кравченко выразил недовольство результатами жеребьевки
Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, объяснил, почему команде не удалось добиться успеха в новом еврокубковом сезоне.
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций житомиряне уступили по сумме двух матчей «Копенгагену». Первая встреча завершилась вничью (3:3), во второй «Полесье» минимально проиграло (1:2), играя второй тайм в большинстве.
«Если честно, то нам не повезло с жеребьевкой, потому что это, я думаю, самый сильный соперник вообще в квалификации Лиги конференций», – заявил Кравченко.
При этом специалист считает, что команда правильно позиционировала себя не как фаворита, а как аутсайдера противостояния, поскольку это снимало с нее дополнительное давление.
«Пусть мы будем аутсайдерами, но мы верим и в ребят, и я надеюсь и уверен, что ребята тоже верят в себя», – заявил тренер.
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