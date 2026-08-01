«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках

Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, объяснил, почему команде не удалось добиться успеха в новом еврокубковом сезоне.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций житомиряне уступили по сумме двух матчей «Копенгагену». Первая встреча завершилась вничью (3:3), во второй «Полесье» минимально проиграло (1:2), играя второй тайм в большинстве.

«Если честно, то нам не повезло с жеребьевкой, потому что это, я думаю, самый сильный соперник вообще в квалификации Лиги конференций», – заявил Кравченко.

При этом специалист считает, что команда правильно позиционировала себя не как фаворита, а как аутсайдера противостояния, поскольку это снимало с нее дополнительное давление.