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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 13:21 | Обновлено 01 августа 2026, 13:46
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Сын легенды Динамо покинет киевский клуб по решению Костюка

Наставник киевского клуба не рассчитывает в новом сезоне на защитника Алексея Гусева

01 августа 2026, 13:21 | Обновлено 01 августа 2026, 13:46
3545
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Сын легенды Динамо покинет киевский клуб по решению Костюка
ФК Кудровка. Алексей Гусев
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Защитник киевского «Динамо» Алексей Гусев, который является сыном легендарного экс-футболиста Олега Гусева, покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк не заинтересован в услугах 21-летнего футболиста, который не сумел проявить себя во время тренировочных сборов. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Гусев продолжит карьеру на правах аренды в одном из клубов Украинской Премьер-лиги – стороны продолжают поиски оптимального варианта для защитника.

В прошлом сезоне Алексей выступал в составе «Кудровки», где провел 16 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.

После старта нового сезона Гусев один матч провел на скамейке запасных, а на три последние игры – против румынской «Университати» и греческого ПАОКа – даже не попадал в заявку команды.

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Динамо Киев Игорь Костюк Алексей Гусев Олег Гусев ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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