Сын легенды Динамо покинет киевский клуб по решению Костюка

Защитник киевского «Динамо» Алексей Гусев, который является сыном легендарного экс-футболиста Олега Гусева, покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк не заинтересован в услугах 21-летнего футболиста, который не сумел проявить себя во время тренировочных сборов. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Гусев продолжит карьеру на правах аренды в одном из клубов Украинской Премьер-лиги – стороны продолжают поиски оптимального варианта для защитника.

В прошлом сезоне Алексей выступал в составе «Кудровки», где провел 16 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт защитника истекает в июне 2029 года.

После старта нового сезона Гусев один матч провел на скамейке запасных, а на три последние игры – против румынской «Университати» и греческого ПАОКа – даже не попадал в заявку команды.