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Англия
03 августа 2026, 07:32 |
2448
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Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол

Футболист настроен завоевать место в составе «Челси»

03 августа 2026, 07:32 |
2448
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Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик настроен вернуться к своей лучшей форме после завершения дисквалификации и побороться за место в стартовом составе «Челси».

По информации BBC, источники из окружения 25-летнего футболиста утверждают, что Мудрик уверен в своих силах и считает, что сможет вновь демонстрировать футбол высочайшего уровня. Большую роль в этом, по его убеждению, сыграла индивидуальная работа, которую он выполнял во время отстранения, поддерживая физическую форму.

Также сообщается, что «Челси» на протяжении всего процесса поддерживал игрока, действуя в рамках правил, предусмотренных дисквалификацией, и соблюдая все юридические процедуры. Клуб помогал футболисту удаленно, при этом оставляя ему возможность самостоятельно пройти этот непростой этап.

Во время отстранения Мудрик не имел права тренироваться на базе «Челси» или работать с тренерским штабом клуба. Чтобы не терять форму, он финансировал индивидуальные занятия, привлекал вратарей для тренировок на поле клуба низших дивизионов «Аксбридж» в Лондоне, а также провел тренировочный сбор в Австрии.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
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