Хаби Алонсо впервые сделал заявление о Мудрике

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался по поводу возвращения украинского вингера Михаила Мудрика в команду и заверил, что футболист пользуется полной поддержкой внутри коллектива.

«Мы очень рады за него, особенно именно за него. Наверное, мы даже не можем до конца понять, через что ему пришлось пройти за это время. Мы хотим, чтобы он был частью нашей команды. Он пользуется поддержкой каждого», – сказал Алонсо.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.