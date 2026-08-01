Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо впервые сделал заявление о Мудрике
Англия
01 августа 2026, 15:40 | Обновлено 01 августа 2026, 15:52
1923
3

Хаби Алонсо впервые сделал заявление о Мудрике

Тренер впервые прокомментировал возвращение футболиста

01 августа 2026, 15:40 | Обновлено 01 августа 2026, 15:52
1923
3 Comments
Хаби Алонсо впервые сделал заявление о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался по поводу возвращения украинского вингера Михаила Мудрика в команду и заверил, что футболист пользуется полной поддержкой внутри коллектива.

«Мы очень рады за него, особенно именно за него. Наверное, мы даже не можем до конца понять, через что ему пришлось пройти за это время. Мы хотим, чтобы он был частью нашей команды. Он пользуется поддержкой каждого», – сказал Алонсо.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

По теме:
В Англии сообщили о проблемах, с которыми столкнется Мудрик в Челси
Экс-игрок сборной Украины рассказал, нужно ли Мальдере вызвать Мудрика
Челси решил быстро действовать в ситуации с Мудриком. Но есть проблема
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Football London
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Футбол | 01 августа 2026, 08:07 4
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику

Тренер не подписался на футболиста в Instagram

Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Футбол | 01 августа 2026, 07:29 11
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо
Мирон Маркевич вынес приговор киевскому Динамо

Тренер разочарован игрой киевлян и не видит прогресса

Матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты остановили на 74-й минуте
Футбол | 01.08.2026, 14:47
Матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты остановили на 74-й минуте
Матч чемпионата Украины Кривбасс – Карпаты остановили на 74-й минуте
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Футбол | 01.08.2026, 08:57
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Футбол | 01.08.2026, 11:51
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Все в його руках(ногах), потенціал є
Ответить
0
ну хз яка в нього на даний момент форма... будемо дивитися, як по мені то негайно його віддати в який сателіт в оренду на рік.
Ответить
0
Сливченко vs Олийниченко
Ответить
0
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
31.07.2026, 06:59 7
Теннис
Усик рассказал, что будет, если бой с Уайлдером сорвется
Усик рассказал, что будет, если бой с Уайлдером сорвется
31.07.2026, 09:32
Бокс
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 5
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем