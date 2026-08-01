Легенда Шахтера: «Что с ними происходит? Это для всех было шоком»

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев оценил перспективы киевского Динамо в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, заговорив о провале «бело-синих» в прошлой кампании УПЛ.

– Динамо в новом сезоне сумеет навязать борьбу «горнякам» или падение «бело-синих» будет продолжаться и четвертое место в итоговой таблице не предел и можно пробить новое дно?

– Четвертое место для Динамо – очень низко, что и говорить. Это всем было шоком. Что внутри киевского клуба, мне неизвестно, но... Невооруженным глазом четко понятно, что Динамо только с украинцами в составе неспособно бороться за золотые награды в УПЛ. Вот и все.

Динамо будет сложно бороться не только с Шахтером, но и с Полесьем, Харьковом и ЛНЗ.

Вообще, ввиду истории и статуса клуба-гранда, Динамо не имеет права опускаться ниже второго места, но поживем-увидим. Чемпионат длинный, 30 туров – все может произойти, – сказал Грачев.

Прошлый сезон можно считать провальным для киевского «Динамо». Подопечные Игоря Костюка закончили чемпионат на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в сезоне 2025/26.