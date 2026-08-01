Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Что с ними происходит? Это для всех было шоком»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 10:21 | Обновлено 01 августа 2026, 10:59
1592
2

Легенда Шахтера: «Что с ними происходит? Это для всех было шоком»

Виктор Грачев оценил перспективы киевского Динамо

01 августа 2026, 10:21 | Обновлено 01 августа 2026, 10:59
1592
2 Comments
Легенда Шахтера: «Что с ними происходит? Это для всех было шоком»
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легенда донецкого Шахтера Виктор Грачев оценил перспективы киевского Динамо в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, заговорив о провале «бело-синих» в прошлой кампании УПЛ.

– Динамо в новом сезоне сумеет навязать борьбу «горнякам» или падение «бело-синих» будет продолжаться и четвертое место в итоговой таблице не предел и можно пробить новое дно?

– Четвертое место для Динамо – очень низко, что и говорить. Это всем было шоком. Что внутри киевского клуба, мне неизвестно, но... Невооруженным глазом четко понятно, что Динамо только с украинцами в составе неспособно бороться за золотые награды в УПЛ. Вот и все.

Динамо будет сложно бороться не только с Шахтером, но и с Полесьем, Харьковом и ЛНЗ.

Вообще, ввиду истории и статуса клуба-гранда, Динамо не имеет права опускаться ниже второго места, но поживем-увидим. Чемпионат длинный, 30 туров – все может произойти, – сказал Грачев.

Прошлый сезон можно считать провальным для киевского «Динамо». Подопечные Игоря Костюка закончили чемпионат на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в сезоне 2025/26.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расстался с украинцем, который не нужен Турану
«Нам не повезло». В Полесье объяснили причину неудачи в еврокубках
Чернигов – Куликов-Белка, Металлист – Пробой, Полтава – Нива. Смотреть LIVE
Виктор Грачев Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Футбол | 01 августа 2026, 08:47 21
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа

Киевляне могут вскоре заняться поиском нового тренера

САБО: «Не думаю, что этот футболист Динамо пойдет по стопам Милевского»
Футбол | 01 августа 2026, 08:57 0
САБО: «Не думаю, что этот футболист Динамо пойдет по стопам Милевского»
САБО: «Не думаю, что этот футболист Динамо пойдет по стопам Милевского»

Легенда «Динамо» оценил перспективы Матвея Пономаренко

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31.07.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Бокс | 01.08.2026, 04:18
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Футбол | 01.08.2026, 08:07
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Що коїться? Геніальне керівництво Суркісів.
Ответить
+1
Легенда, що дуже хотів за "м'ясо" грати, але чомусь його туди не взяли.
Ответить
+1
Популярные новости
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
31.07.2026, 08:08 1
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 05:32 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем