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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 08:57 | Обновлено 01 августа 2026, 09:25
1999
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САБО: «Не думаю, что этот футболист Динамо пойдет по стопам Милевского»

Легенда «Динамо» оценил перспективы Матвея Пономаренко

01 августа 2026, 08:57 | Обновлено 01 августа 2026, 09:25
1999
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САБО: «Не думаю, что этот футболист Динамо пойдет по стопам Милевского»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо
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Легенда киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы Матвея Пономаренко в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, заодно упомянув об Артеме Милевском и Александре Алиеве.

– Какое будущее ждет Пономаренко? В прошлом сезоне он ярко ворвался в основной состав «Динамо» и стал лучшим бомбардиром УПЛ. Но не «сдуется» ли Матвей? «Динамо» уже видела суперталанты, которые ловили звезду и быстро угасали. Тот самый Милевский...

– У Матвея есть все задатки, чтобы стать действительно классным нападающим, все! Он хорошо видит поле, обладает хорошим ударом с обеих ног, неплохой скоростью. Мне кажется, что на результативности Пономаренко отразились все эти слухи вокруг него, что им интересуется «Галатасарай», читал, еще какие-то там клубы из Европы…

На мой взгляд, самое главное, чтобы Пономаренко не возгордился. Иначе – засядет на скамейку запасных. Я желаю Матвею всего хорошего. Ему нужно брать пример с Мбаппе. Тот может атаковать с фланга и в обороне не стесняется отрабатывать, на сумасшедшей скорости, как волчок крутится. Работать, работать и ещё раз работать. Не думаю, что Пономаренко пойдёт по стопам Милевского и будет пить и курить. Ох, какими же замечательными были футболисты Милевский и Алиев, но спиртное их погубило, – сказал Сабо.

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Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Александр Алиев Артем Милевский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Горілка не завадила Мілевському та Алієву стати класними гравцями про яких згадують навіть через багато часу після завершення їми кр'єри гравців.Хто зна,може горілка була їх допінгом і без неї вони не стали такими видатними. Жарт,звичайно,але в кожному жарті є доля істини.
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