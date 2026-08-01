САБО: «Не думаю, что этот футболист Динамо пойдет по стопам Милевского»

Легенда киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы Матвея Пономаренко в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, заодно упомянув об Артеме Милевском и Александре Алиеве.

– Какое будущее ждет Пономаренко? В прошлом сезоне он ярко ворвался в основной состав «Динамо» и стал лучшим бомбардиром УПЛ. Но не «сдуется» ли Матвей? «Динамо» уже видела суперталанты, которые ловили звезду и быстро угасали. Тот самый Милевский...

– У Матвея есть все задатки, чтобы стать действительно классным нападающим, все! Он хорошо видит поле, обладает хорошим ударом с обеих ног, неплохой скоростью. Мне кажется, что на результативности Пономаренко отразились все эти слухи вокруг него, что им интересуется «Галатасарай», читал, еще какие-то там клубы из Европы…

На мой взгляд, самое главное, чтобы Пономаренко не возгордился. Иначе – засядет на скамейку запасных. Я желаю Матвею всего хорошего. Ему нужно брать пример с Мбаппе. Тот может атаковать с фланга и в обороне не стесняется отрабатывать, на сумасшедшей скорости, как волчок крутится. Работать, работать и ещё раз работать. Не думаю, что Пономаренко пойдёт по стопам Милевского и будет пить и курить. Ох, какими же замечательными были футболисты Милевский и Алиев, но спиртное их погубило, – сказал Сабо.