В ААФУ назвали участников аматорского чемпионата и Кубка Украины 2026/27

Продолжается подготовка к старту соревнований сезона 2026/27, сообщили в Ассоциации аматорского футбола Украины.

Опубликован состав претендентов на участие в любительском чемпионате Украины и розыгрыше аматорского Кубка Украины.

Состав может обновляться согласно полученным подтверждениям о претендентах на участие в соревнованиях от областных ассоциаций футбола.

Базовой датой проведения матчей 1-го тура аматорского чемпионата Украины является 15 августа 2026 года.

Базовые игровые дни для проведения матчей аматорского Кубка Украины: предварительный этап – 26 августа и 2 сентября 2026 года, матчи 1/8 финала – 16 и 23 сентября 2026 года, 1/4 финала – 7 и 14 октября 2026 года.

Читайте также: Клуб Агротех Тишковка выиграл чемпионат Украины среди аматорских команд

Аматорский чемпионат Украины 2026/27 (15 клубов)

ФК Николаев (Львовская обл.)

Кормил (Яворов, Львовская обл.)

Луцксантехмонтаж №536 (Луцк)

ФК Тростянец (Волынская обл.)

ФК Костополь (Ровенская обл.)

Маяк (Сарны, Ровенская обл.)

Агрон (Великие Гаи, Тернопольская обл.)

ФК Борщев (Тернопольская обл.)

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)

VIVAD (Романов, Житомирская обл.)

Реал Фарма (Одесса)

Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)

Будивельник (Кременчуг, Полтавская обл.)

ФК Рокита (Полтавская обл.)

Аматорский Кубок Украины 2026/27 (19 клубов)