В ААФУ назвали участников аматорского чемпионата и Кубка Украины 2026/27
В чемпионате планируют принять участие 15 клубов, а в Кубке – 19 команд
Продолжается подготовка к старту соревнований сезона 2026/27, сообщили в Ассоциации аматорского футбола Украины.
Опубликован состав претендентов на участие в любительском чемпионате Украины и розыгрыше аматорского Кубка Украины.
Состав может обновляться согласно полученным подтверждениям о претендентах на участие в соревнованиях от областных ассоциаций футбола.
Базовой датой проведения матчей 1-го тура аматорского чемпионата Украины является 15 августа 2026 года.
Базовые игровые дни для проведения матчей аматорского Кубка Украины: предварительный этап – 26 августа и 2 сентября 2026 года, матчи 1/8 финала – 16 и 23 сентября 2026 года, 1/4 финала – 7 и 14 октября 2026 года.
Аматорский чемпионат Украины 2026/27 (15 клубов)
- ФК Николаев (Львовская обл.)
- Кормил (Яворов, Львовская обл.)
- Луцксантехмонтаж №536 (Луцк)
- ФК Тростянец (Волынская обл.)
- ФК Костополь (Ровенская обл.)
- Маяк (Сарны, Ровенская обл.)
- Агрон (Великие Гаи, Тернопольская обл.)
- ФК Борщев (Тернопольская обл.)
- Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)
- VIVAD (Романов, Житомирская обл.)
- Реал Фарма (Одесса)
- Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.)
- Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
- Будивельник (Кременчуг, Полтавская обл.)
- ФК Рокита (Полтавская обл.)
Аматорский Кубок Украины 2026/27 (19 клубов)
- ФК Николаев (Львовская обл.)
- Кормил (Яворов, Львовская обл.)
- ФК Пятничаны (Львовская обл.)
- ФК Мостиска (Львовская обл.)
- ФК Духче (Волынская обл.)
- ФК Костополь (Ровенская обл.)
- ФК Новожуков (Ровенская обл.)
- Легион (Дубно, Ровенская обл.)
- Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)
- СК Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.)
- ФК Буча Фортуна (Киевская обл.)
- Сокол (Михайловка-Рубежовка, Киевская обл.)
- Титан (Киев)
- Реал Фарма (Одесса)
- Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.)
- Будивельник (Кременчуг, Полтавская обл.)
- Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
- ФК Рокита (Полтавская обл.)
- Ориль (Царичанка, Днепропетровская обл.)
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