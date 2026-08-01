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01 августа 2026, 04:52 | Обновлено 01 августа 2026, 06:57
128
0

В ААФУ назвали участников аматорского чемпионата и Кубка Украины 2026/27

В чемпионате планируют принять участие 15 клубов, а в Кубке – 19 команд

01 августа 2026, 04:52 | Обновлено 01 августа 2026, 06:57
128
0
В ААФУ назвали участников аматорского чемпионата и Кубка Украины 2026/27
ААФУ
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Продолжается подготовка к старту соревнований сезона 2026/27, сообщили в Ассоциации аматорского футбола Украины.

Опубликован состав претендентов на участие в любительском чемпионате Украины и розыгрыше аматорского Кубка Украины.

Состав может обновляться согласно полученным подтверждениям о претендентах на участие в соревнованиях от областных ассоциаций футбола.

Базовой датой проведения матчей 1-го тура аматорского чемпионата Украины является 15 августа 2026 года.

Базовые игровые дни для проведения матчей аматорского Кубка Украины: предварительный этап – 26 августа и 2 сентября 2026 года, матчи 1/8 финала – 16 и 23 сентября 2026 года, 1/4 финала – 7 и 14 октября 2026 года.

Аматорский чемпионат Украины 2026/27 (15 клубов)

  • ФК Николаев (Львовская обл.)
  • Кормил (Яворов, Львовская обл.)
  • Луцксантехмонтаж №536 (Луцк)
  • ФК Тростянец (Волынская обл.)
  • ФК Костополь (Ровенская обл.)
  • Маяк (Сарны, Ровенская обл.)
  • Агрон (Великие Гаи, Тернопольская обл.)
  • ФК Борщев (Тернопольская обл.)
  • Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)
  • VIVAD (Романов, Житомирская обл.)
  • Реал Фарма (Одесса)
  • Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.)
  • Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
  • Будивельник (Кременчуг, Полтавская обл.)
  • ФК Рокита (Полтавская обл.)

Аматорский Кубок Украины 2026/27 (19 клубов)

  • ФК Николаев (Львовская обл.)
  • Кормил (Яворов, Львовская обл.)
  • ФК Пятничаны (Львовская обл.)
  • ФК Мостиска (Львовская обл.)
  • ФК Духче (Волынская обл.)
  • ФК Костополь (Ровенская обл.)
  • ФК Новожуков (Ровенская обл.)
  • Легион (Дубно, Ровенская обл.)
  • Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)
  • СК Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.)
  • ФК Буча Фортуна (Киевская обл.)
  • Сокол (Михайловка-Рубежовка, Киевская обл.)
  • Титан (Киев)
  • Реал Фарма (Одесса)
  • Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.)
  • Будивельник (Кременчуг, Полтавская обл.)
  • Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
  • ФК Рокита (Полтавская обл.)
  • Ориль (Царичанка, Днепропетровская обл.)
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Николай Степанов Источник: Ассоциация аматорского футбола Украины
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