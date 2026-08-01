Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) определены обе полуфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от Александры Эалы и покинула пятисотник.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Эала в полуфинале встретится с третьей сеяной Наоми Осакой, которая с камбеком одолела Элизабетту Коччаретто.

В еще одном полуфинальном матче сойдутся третья ракетка мира Джессика Пегула и «нейтралка» Диана Шнайдер. Пегула выбила Анну Калинскую, а Шнайдер выиграла у Людмилы Самсоновой.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5] – 6:3, 7:5

Диана Шнайдер [4] – Людмила Самсонова – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Элизабетта Коччаретто – Наоми Осака [3] – 6:4, 4:6, 3:6

Александра Эала – Элина Свитолина [2] – 6:3, 6:4

WTA 500 Вашингтон. Хард. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [4]

Наоми Осака [3] – Александра Эала

Инфографика