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  4. Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
WTA
01 августа 2026, 04:15 | Обновлено 01 августа 2026, 04:19
325
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Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

Элина уступила Александре Эале и покинула пятисотник, филиппинка встретится с Осакой

01 августа 2026, 04:15 | Обновлено 01 августа 2026, 04:19
325
0
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) определены обе полуфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от Александры Эалы и покинула пятисотник.

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Эала в полуфинале встретится с третьей сеяной Наоми Осакой, которая с камбеком одолела Элизабетту Коччаретто.

В еще одном полуфинальном матче сойдутся третья ракетка мира Джессика Пегула и «нейтралка» Диана Шнайдер. Пегула выбила Анну Калинскую, а Шнайдер выиграла у Людмилы Самсоновой.

WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5] – 6:3, 7:5
Диана Шнайдер [4] – Людмила Самсонова – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Элизабетта Коччаретто – Наоми Осака [3] – 6:4, 4:6, 3:6
Александра Эала – Элина Свитолина [2] – 6:3, 6:4

WTA 500 Вашингтон. Хард. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [4]
Наоми Осака [3] – Александра Эала

Инфографика

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WTA Вашингтон Джессика Пегула Анна Калинская Диана Шнайдер Людмила Самсонова Элизабетта Коччаретто Наоми Осака Александра Эала Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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