Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Элина уступила Александре Эале и покинула пятисотник, филиппинка встретится с Осакой
На хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) определены обе полуфинальные пары.
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от Александры Эалы и покинула пятисотник.
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Эала в полуфинале встретится с третьей сеяной Наоми Осакой, которая с камбеком одолела Элизабетту Коччаретто.
В еще одном полуфинальном матче сойдутся третья ракетка мира Джессика Пегула и «нейтралка» Диана Шнайдер. Пегула выбила Анну Калинскую, а Шнайдер выиграла у Людмилы Самсоновой.
WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Анна Калинская [5] – 6:3, 7:5
Диана Шнайдер [4] – Людмила Самсонова – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Элизабетта Коччаретто – Наоми Осака [3] – 6:4, 4:6, 3:6
Александра Эала – Элина Свитолина [2] – 6:3, 6:4
WTA 500 Вашингтон. Хард. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [4]
Наоми Осака [3] – Александра Эала
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