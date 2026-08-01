МАЧЕЛЮК: «Скрипник говорил, чтобы мы чаще прижимали Колос к воротам»
Даже имея численное преимущество, «Заря» испытывала проблемы с реализацией моментов
Защитник «Зари» Артем Мачелюк рассказал о наставлениях тренера Виктора Скрипника во время перерыва в матче с «Колосом» (2:0).
Несмотря на то что почти весь первый тайм луганчане играли в большинстве, им не удалось открыть счёт до перерыва.
«Что сказал тренер в перерыве? Чтобы наконец-то чаще наносили удары. В первом тайме удары были, но в основном для контроля мяча. После перерыва мы уже чаще били по воротам, создавали моменты, сильнее прижимали соперника к своим воротам.
Так что всё сделали, забили два мяча и выиграли очень важный матч. Важно начать с победы, поэтому поздравляю всех болельщиков с победой!» – пояснил он.
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