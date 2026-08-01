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  4. МАЧЕЛЮК: «Скрипник говорил, чтобы мы чаще прижимали Колос к воротам»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 00:56 | Обновлено 01 августа 2026, 01:10
47
0

МАЧЕЛЮК: «Скрипник говорил, чтобы мы чаще прижимали Колос к воротам»

Даже имея численное преимущество, «Заря» испытывала проблемы с реализацией моментов

01 августа 2026, 00:56 | Обновлено 01 августа 2026, 01:10
47
0
МАЧЕЛЮК: «Скрипник говорил, чтобы мы чаще прижимали Колос к воротам»
ФК Кудровка. Артем Мачелюк
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Защитник «Зари» Артем Мачелюк рассказал о наставлениях тренера Виктора Скрипника во время перерыва в матче с «Колосом» (2:0).

Несмотря на то что почти весь первый тайм луганчане играли в большинстве, им не удалось открыть счёт до перерыва.

«Что сказал тренер в перерыве? Чтобы наконец-то чаще наносили удары. В первом тайме удары были, но в основном для контроля мяча. После перерыва мы уже чаще били по воротам, создавали моменты, сильнее прижимали соперника к своим воротам.

Так что всё сделали, забили два мяча и выиграли очень важный матч. Важно начать с победы, поэтому поздравляю всех болельщиков с победой!» – пояснил он.

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Артем Мачелюк Виктор Скрипник Заря Луганск Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник
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