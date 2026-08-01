От Нефтчи до Тобола: бренды советские и постсоветские

На ранних стадиях еврокубков с интересом наблюдаю за командами, представляющими постсоветские страны, пусть в некоторых из этих стран превалирует, сказал бы, несоветское бытие, а в некоторых, как выразился коллега, до сих пор не сдали бутылки (а кое-где еще и не допили) из-под советской три-шестьдесят-двойки.

Собственно, очные футбольные противостояния команд постСССР подарили на этой неделе такие ностальгические афиши, как «Динамо» (Минск) – «Нефтчи» и «Динамо» (Тбилиси) – «Жальгирис». И, знаете, просмотрев эти матчи, получил удовольствие от остросюжетья борьбы. Бакинская команда под руководством Юрия Вернидуба бодро начала еще в первом матче, и я было подумал, что борьбы в игре не получится. Но белорусский бренд перевернул ситуацию вверх дном в столице Азербайджана. В белорусском же мегаполисе бакинцы уже давили на протяжении всего времени, однако их победы все же не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

В литовско-грузинском триллере было все, за что мы любим еврокубки: ожесточенная борьба знаковых клубов (один из литовских комментаторов, анонсируя противоборство, назвал соперника «Жальгириса» «легендарной командой из Сакартвело»), многоголевое противостояние, едва ли не молниеносно меняющиеся события на поле, феерический камбэк бело-зеленых. Ну, и аншлаг на трибунах в ответной игре: вильнюсские болельщики отдали дань афише. Поддержка Украины тамошней публикой – это отдельная глава, о которой можно писать и писать. Просматривал матч с грузинским комментарием. И настроение у комментаторов из Сакартвело чем дальше, тем больше погружалось в какой-то мрак. А вот Вильнюс фестивалил! 7:2 после 0:3 в гостях – было ли в истории еврокубков подобное сочетание счетов!? Терзают меня сомнения. Констатирую: эта дискотека 80-х (а самые выдающиеся победы тех клубов – Кубок кубков и Универсиада, правда, студенческий триумф литовцев случился немного под другим брендом, но в своей родной форме – пришлись именно на то время) выдалась на славу!

Контрастным было противостояние между уже постсоветскими брендами: «Тоболом» и «Паневежисом». Примечательно, что основные чемпионские и кубковые достижения этих команд пришлись уже на наши дни 2020-х. Две малорезультативные ничьи, и, в конце концов, победа команды из Казахстана в серии пенальти (под присмотром, кстати, украинской судейской бригады во главе с Денисом Шурманом). Просматривая эти матчи, поймал себя на мысли, что игра команд напоминает работу терпеливых строителей, которые возводят, может, и не очень грандиозный, но добротный крепкий проект. Работают усердно, однако как-то не слишком творчески. Впрочем, когда-то да что-то и построят.

У другого футбольного неопроекта – «Кауно Жальгириса» – есть некое необычное сочетание славного баскетбольного бренда (эмблема – тождественна баскетбольной) и свежести неофита. И вот этот клуб, несмотря на критику, что домашний отбор в Лигу чемпионов должен играть не на родном довольно вместительном современном стадионе (поп-концерт там в это время происходит), а на маленькой арене Ионавы, что в 32 км от Каунаса, как-то исподволь, не суперуверенно, но пока что продирается свозь дебри квалификации Лиги чемпионов. И в то же время во время трансляций «Кауно Жальгириса» камера все время выхватывает среди зрителей баскетбольных звезд вроде капитана «Жальгириса» Эдгараса Улановаса.

В столице Латвии произошла какая-то странная метаморфоза. На смену легендарной «Даугаве» (команда Яниса Скределиса ярким метеором сверкнула в 1980-е) пришли сразу 2 необренда: ФК «Рига» и РФШ. И вот «Рига», хоть и не без проблем (едва перевели противостояние с северомакедонским «Вардаром» в овертайм), но продемонстрировала отличную физическую подготовку и, в конце концов, сокрушила оппонентов в дополнительное время. РФШ без вопросов доказала свою классность во 2-матчевом поединке с исландским «Вестри». Два лучше одного… или? Интересно, как распределили свои симпатии бывшие фанаты Даугавы. Кстати, что-то подобное будет иметь место в футбольном Харькове.

«В советские времена болел за киевское «Динамо», а на смену ему ничего не пришло» – это слова популярного российского эмигранта-политолога, отлично владеющего украинским и не прекращающего следить за футболом. Прав ли этот господин? Говорит ли он о своих собственных ощущениях или о глобальной картине? Как бы то ни было, а в Украине теперь мы наблюдаем какой-то симбиоз брендирования. «Шахтер» и «Динамо» – это и о советском, и о постсоветском периоде (не стоит забывать кубковый и вице-чемпионский характер советского «Шахтера», как и о присоединении «Динамо» к кругу еврограндов в конце 1990-х). А вот «Полесье» и ЛНЗ – это уже проекты нового столетия, и даже не самого его начала, а уже, так сказать, третьего десятилетия третьего тысячелетия.

Сравнивать нашу ситуацию с другими постсоветскими странами, мне кажется, не совсем корректно, ведь война есть война. И, сколько бы мы ни говорили о несокрушимости и какой бы личный вклад в нее ни вносили, этот фактор просто тяжелейшим бременем ложится на футбол и, конечно, не только на футбол. Тем не менее, как раз эта изюминка – соперничество старых брендов в разных новейших обертках (у «Шахтера» ныне она куда ярче, чем у «Динамо», конечно) и брендов-неофитов (в основном они, что характерно, представляют Центр Украины) – и обуславливает интерес к отечественной Премьер-лиге. В добрый путь, чемпионат! Подари нам интригу!

Алексей РЫЖКОВ