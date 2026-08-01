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Англия
01 августа 2026, 00:03 |
1213
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Арсенал согласовал контракт с суперзвездой Реала за 140 млн

Винисиус Жуниор предварительно дал согласие на переход в лондонский клуб

01 августа 2026, 00:03 |
1213
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Арсенал согласовал контракт с суперзвездой Реала за 140 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Лондонский «Арсенал» смог договориться с 26-летним вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором об условиях личного контракта.

Источник сообщает, что агенты игрока имеют на руках согласованное соглашение и планируют предъявить его руководству мадридского клуба в качестве аргумента в переговорах о продлении контракта. Как известно, действующий контракт Винисиуса с «Реалом» истекает через год. Футболист требует повышения зарплаты до уровня, который получает нападающий Килиан Мбаппе. Ранее стало известно, что «Арсенал» готов удовлетворить финансовые требования бразильца.

В «Реале» настроены сохранить звездного игрока, однако также могут выставить его на трансфер до конца месяца, если продлить с ним договор не получится. В клубе опасаются, что им больше не удастся выгодно продать бразильца, трансферная стоимость которого оценивается в настоящее время в 140 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Арсенал Лондон чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига трансферы продление контракта
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Арсенал тогда рискует потерять много болельщиков... 
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