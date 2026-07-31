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Англия
31 июля 2026, 23:20 | Обновлено 31 июля 2026, 23:21
969
0

Арсенал согласовал трансфер капитана Ньюкасла за 90 млн евро

Бруно Гимараеш продолжит карьеру в Лондоне

31 июля 2026, 23:20 | Обновлено 31 июля 2026, 23:21
969
0
Арсенал согласовал трансфер капитана Ньюкасла за 90 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
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Лондонский «Арсенал» достиг принципиальной договоренности с «Ньюкаслом» об условиях выкупа контракта 28-летнего капитана «сорок» Бруно Гимараеша.

Сообщается, что «канониры» заплатят за игрока сборной Бразилии 90 миллионов евро. Ранее стало известно, что столичный клуб согласовал условия личного контракта с самим бразильцем.

В прошлом сезоне Бруно принял участие в 41 матче за «Ньюкасл», отличившись 9 забитыми голами и 8 результативными передачами. На ЧМ-2026 он сыграл 5 матчей за сборную Бразилии и отдал 4 ассиста.

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Бруно Гимараеш Арсенал Лондон Ньюкасл Английская Премьер-лига трансферы чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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