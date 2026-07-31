Арсенал согласовал трансфер капитана Ньюкасла за 90 млн евро

Лондонский «Арсенал» достиг принципиальной договоренности с «Ньюкаслом» об условиях выкупа контракта 28-летнего капитана «сорок» Бруно Гимараеша.

Сообщается, что «канониры» заплатят за игрока сборной Бразилии 90 миллионов евро. Ранее стало известно, что столичный клуб согласовал условия личного контракта с самим бразильцем.

В прошлом сезоне Бруно принял участие в 41 матче за «Ньюкасл», отличившись 9 забитыми голами и 8 результативными передачами. На ЧМ-2026 он сыграл 5 матчей за сборную Бразилии и отдал 4 ассиста.