Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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31 июля 2026, 23:51 | Обновлено 31 июля 2026, 23:52
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Спарта Прага публично поддержала Украину трогательным жестом

Пострадавшие от войны украинские дети сопровождали игроков чешского клуба

31 июля 2026, 23:51 | Обновлено 31 июля 2026, 23:52
350
0
Спарта Прага публично поддержала Украину трогательным жестом
ФК Спарта
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Пражская «Спарта» в очередной раз публично выразила поддержку Украине.

Чешский футбольный клуб организовал у себя прием украинских детей, пострадавших от войны. Мальчики и девочки в возрасте от 9 до 12 лет приехали в Прагу в рамках сотрудничества с фондом «Шахтер Социальный». Они сопровождали игроков «Спарты» на поле перед первым домашним матчем команды в новом сезоне против «Злина».

Клуб из Праги уже неоднократно организовывал специальные футбольные лагеря и благотворительные проекты для украинских детей, оказавшихся в Чехии из-за полномасштабной войны.

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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