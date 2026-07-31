Спарта Прага публично поддержала Украину трогательным жестом

Пражская «Спарта» в очередной раз публично выразила поддержку Украине.

Чешский футбольный клуб организовал у себя прием украинских детей, пострадавших от войны. Мальчики и девочки в возрасте от 9 до 12 лет приехали в Прагу в рамках сотрудничества с фондом «Шахтер Социальный». Они сопровождали игроков «Спарты» на поле перед первым домашним матчем команды в новом сезоне против «Злина».

Клуб из Праги уже неоднократно организовывал специальные футбольные лагеря и благотворительные проекты для украинских детей, оказавшихся в Чехии из-за полномасштабной войны.