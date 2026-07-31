Спарта Прага публично поддержала Украину трогательным жестом
Пострадавшие от войны украинские дети сопровождали игроков чешского клуба
Пражская «Спарта» в очередной раз публично выразила поддержку Украине.
Чешский футбольный клуб организовал у себя прием украинских детей, пострадавших от войны. Мальчики и девочки в возрасте от 9 до 12 лет приехали в Прагу в рамках сотрудничества с фондом «Шахтер Социальный». Они сопровождали игроков «Спарты» на поле перед первым домашним матчем команды в новом сезоне против «Злина».
Клуб из Праги уже неоднократно организовывал специальные футбольные лагеря и благотворительные проекты для украинских детей, оказавшихся в Чехии из-за полномасштабной войны.
K prvnímu domácímu zápasu přivedly hráče děti zasažené válkou 🇺🇦— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 31, 2026
Kluci a holky z Ukrajiny ve věku 9 až 12 let přijeli do Prahy v rámci spolupráce s nadací Shakhtar Social 🤝 pic.twitter.com/UGnxYe9AVh
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