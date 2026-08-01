Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Боксер отреагировал на возвращение украинца
Известный украинский боксер Александр Усик отреагировал на возвращение украинского вингера «Челси» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика после допингового скандала.
«🙏», – написал боксер в социальных сетях после новости о возвращении украинца.
Ранее футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.
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