Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук посоветовал Михаилу Мудрику перейти в «Страсбург».

«Посоветовал бы Мудрику оперативно решить вопрос, где именно он продолжит карьеру. Сейчас главное – игровая практика.

Французский «Страсбург» на правах аренды? А почему бы и нет. Сейчас важно почувствовать уверенность в своих силах, и здесь лучшие помощники – выигранные единоборства, забитые голы.

И ещё один важный момент. Мне кажется, что Мудрик ментально готов сделать всё, чтобы как можно быстрее вернуться на свой привычный уровень. От этого выиграют не только поклонники его таланта, но и национальная сборная Украины, которой крайне нужен такой креативный, скоростной игрок», – сказал эксперт.