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  4. Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Англия
02 августа 2026, 08:32 |
1786
1

Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации

Федорчук считает «Страсбург» отличным вариантом

02 августа 2026, 08:32 |
1786
1 Comments
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук посоветовал Михаилу Мудрику перейти в «Страсбург».

«Посоветовал бы Мудрику оперативно решить вопрос, где именно он продолжит карьеру. Сейчас главное – игровая практика.

Французский «Страсбург» на правах аренды? А почему бы и нет. Сейчас важно почувствовать уверенность в своих силах, и здесь лучшие помощники – выигранные единоборства, забитые голы.

И ещё один важный момент. Мне кажется, что Мудрик ментально готов сделать всё, чтобы как можно быстрее вернуться на свой привычный уровень. От этого выиграют не только поклонники его таланта, но и национальная сборная Украины, которой крайне нужен такой креативный, скоростной игрок», – сказал эксперт.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Федорчук, звідки ти вилазиш зі своїми коментарями? Ти був слабеьким футболістом, а тренером взагалі ніяким. Осьтакі, як ти і йдуть в експерди.
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