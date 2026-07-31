Азар №2. Реал окончательно поставил крест на травмированной звезде команды

Руководство мадридского «Реала» приняло окончательное решение относительно будущего своего звездного крайнего защитника Ферлана Менди.

31-летний игрок, чей контракт действует до лета 2028 года, в ближайшие дни покинет клуб в качестве свободного агента. Руководство «бланкос» приняло решение досрочно расторгнуть соглашение с французом, который в мае получил серьезную травму – полный разрыв сухожилия с отрывом от кости. Теперь ему потребуется длительное лечение и восстановление.

Менди перешел в «Реал» из «Лиона» в 2019 году за 48 миллионов евро. Защитник со временем стал основным левым защитником команды, заменив на этой позиции легендарного Марсело.

Ферлан – не первый травмированный игрок, с которым мадридский клуб поступает подобным образом. Летом 2023 года «Реал» официально объявил о досрочном расторжении контракта с вингером Эденом Азаром, который получил травму лодыжки и через несколько месяцев завершил карьеру.