Подписывай или уходи. Реал сделал Винисиусу последнее предложение

По информации авторитетного ресурса Marca, руководство Реала через агентов игрока передало Винисиусу ультиматум.

Или бразильский форвард подписывает новый контракт на тех условиях, которые предложил клуб, или уже этим летом мадридцы готов продать одного из своих лидеров.

Винисиусу сказали, что новых предложений по зарплате или следующих раундов переговоров не будет. Игрок должен дать окончательный ответ в ближайшее время.

Недавно стало известно о решении Арсенала войти в борьба за Винисиуса, если он откажется продлить контракт, который истекает через год.

Реал дал понять, что свободным агентом футболиста не отпустит.

Вингер провел за Реал 375 матчей, забил 128 голов и сделал 100 ассистов.