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Лига конференций
31 июля 2026, 22:33 | Обновлено 31 июля 2026, 22:34
1061
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Экс-игрок сборной объяснил, почему Динамо будет тяжело пройти Карабах

Киевляне не продемонстрировали «козырей» в играх с ПАОКом

31 июля 2026, 22:33 | Обновлено 31 июля 2026, 22:34
1061
2 Comments
Экс-игрок сборной объяснил, почему Динамо будет тяжело пройти Карабах
ФК Динамо
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, стала ли для него неожиданной неудача динамовцев в Лиге Европы в противостоянии с греческим ПАОКом.

«На мой взгляд, обладатель пропуска в следующий раунд в этой паре определился еще на прошлой неделе в Люблине, когда киевляне проиграли ПАОКу – 2:3.

По ходу ответного матча в Салониках не было заметно, за счет чего динамовцы могли заставить хозяев запаниковать и ошибаться. Их действия были предсказуемы, поэтому до голевых моментов у ворот греков дело почти не доходило.

Когда же в конце первого тайма Назар Волошин почему-то перестал бороться и позволил сопернику забить, то для гостей все было окончено. Обидно. Приходится констатировать, что динамовцы уже давно не являются грозной силой на международной арене. У них возникают серьезные проблемы даже с клубами не из ведущих чемпионатов.

После неудачи с ПАОКом киевляне продолжат выступления в менее престижной Лиге конференций. Однако я не удивлюсь, если в начале августа в поединках с азербайджанским «Карабахом» им не поздоровится».

Ранее стало известно, что ждет Костюка после провала «Динамо».

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Лига конференций Динамо - Карабах Карабах Динамо Киев Игорь Жабченко ПАОК ПАОК - Динамо Мнение эксперта инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Теперішньому динамо, буде важко пройти будь яку команду, навіть збірну пологового будинку.
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+3
Такі самі шанси пройти Карабах були і в Полісся та в ЛНЗ. На їхнє щастя - не дістались.
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