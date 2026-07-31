Экс-игрок сборной объяснил, почему Динамо будет тяжело пройти Карабах

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, стала ли для него неожиданной неудача динамовцев в Лиге Европы в противостоянии с греческим ПАОКом.

«На мой взгляд, обладатель пропуска в следующий раунд в этой паре определился еще на прошлой неделе в Люблине, когда киевляне проиграли ПАОКу – 2:3.

По ходу ответного матча в Салониках не было заметно, за счет чего динамовцы могли заставить хозяев запаниковать и ошибаться. Их действия были предсказуемы, поэтому до голевых моментов у ворот греков дело почти не доходило.

Когда же в конце первого тайма Назар Волошин почему-то перестал бороться и позволил сопернику забить, то для гостей все было окончено. Обидно. Приходится констатировать, что динамовцы уже давно не являются грозной силой на международной арене. У них возникают серьезные проблемы даже с клубами не из ведущих чемпионатов.

После неудачи с ПАОКом киевляне продолжат выступления в менее престижной Лиге конференций. Однако я не удивлюсь, если в начале августа в поединках с азербайджанским «Карабахом» им не поздоровится».

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