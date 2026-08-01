Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста

Вчера стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже законченным.

Напомним, что вне футбола игрок сборной Украины был с декабря 2024 года. Эту новость эксклюзивно для сайта Sport.ua прокомментировал Игорь Леонов, который был тренер Мудрика в академии «Шахтера», а потом и в киевском «Арсенале».

– Я очень рад, что такой талантливый футболист возвращается в большой футбол, – сказал Леонов. – Правда восторжествовала. Я до сих пор считаю, что Михаил не виноват. Уверен, что запрещенное вещество случайно попало в его организм. Сколько его знаю, он всегда придерживался режима, правильно питался.

Нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время он выйдет на тот уровень, на котором был до дисквалификации, а может, станет лучше. Зная потенциал Мудрика и его желание играть в футбол, он станет игроком мирового класса. Михаил – фанат своего дела.

Если будет доверие со стороны главного тренера, то этот игрок не подведет. Я верю, что Хаби Алонсо даст шанс Мудрику побороться за место в основе «Челси». 70 миллионов не просто так отдают за футболиста, поэтому такими игроками не разбрасываются, даже если человек был дисквалифицирован. Опять же, при полном доверии от наставника, Мудрику, думаю, будет достаточно около двух месяцев, чтобы быть в полной боевой готовности.

И тем самым, в скором времени серьезную боевую единицу получит сборная Украины. Как же Мудрика не хватало в квалификации ЧМ-2026 и в матче плей-офф со Швецией…