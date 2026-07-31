УЕФА готовит собственную альтернативу чемпионату мира ФИФА
Бойкот чемпионата мира может привести к созданию Глобальной лиги наций
Напряженность в отношениях между ФИФА и УЕФА может привести к окончательному расколу в вопросе проведения чемпионата мира по футболу.
Журналисты сообщают, что инициатива президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже части прав на организацию ЧМ-2030 может привести к бойкоту турнира со стороны европейской конфедерации. На этот случай в УЕФА уже разрабатывают проект собственного альтернативного турнира – Глобальной лиги наций. Соревнования будут включать финальные турниры с участием восьми команд по итогам региональных квалификаций.
Эта инициатива давно разрабатывалась УЕФА как промежуточный турнир в нечетные годы, когда не проводится ни Евро, ни ЧМ. Теперь этот проект рассматривается как более глобальный и масштабный. В его рамках может проводиться не один финальный турнир, а семь – в зависимости от дивизионов, разделенных по рейтингу. То есть речь идет сразу о нескольких мини-чемпионатах мира.
ЧМ-2030 планируется провести в Испании, Португалии и Марокко. В то же время сегодня стало известно, что Испания и Португалия будут бойкотировать турнир, если ФИФА не откажется от планов продажи прав на мундиаль.
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