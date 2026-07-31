Первый пошел! Высший чиновник ФИФА открыто выступил против Инфантино
Кевин Ламур открыто раскритиковал своего руководителя
Как только в СМИ просочилась информация о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино стремительно теряет доверие своего окружения и близок к отставке, появилось и первое официальное подтверждение этого со стороны должностного лица организации.
Руководитель по операционной деятельности ФИФА Кевин Ламур выступил с заявлением, в котором откровенно раскритиковал своего начальника, заявив, что тот предал его доверие.
«То, что было объявлено в последние дни, и то, что происходило за кулисами в последние месяцы, противоречит здравому смыслу и воображению.
Чтобы сказать это очень чётко и прямо: проект, вызвавший столько споров и дебатов, не является проектом ФИФА. Тем более это не проект администрации ФИФА. Это проект одного человека.
Вице-президенты ФИФА, члены Совета ФИФА, конфедерации, федерации, игроки, лиги, клубы и болельщики – не единственные, кого проигнорировали. Администрацию самой ФИФА также обманули.
Эта ложь, скрываемая в течение многих месяцев, и это одностороннее проявление власти – не мелочи. Они свидетельствуют об отсутствии доверия, отсутствии прозрачности, отсутствии здравого смысла, отсутствии надлежащего управления. И о серьезном отсутствии уважения.
Не только этот проект не должен быть реализован – по очевидным причинам, которые здесь и не стоит перечислять, – но пришло время для футбольных политических лидеров задать себе правильные вопросы и принять правильные решения.
Что касается этого проекта и того, что будет дальше, каждый должен взять на себя ответственность, потому что администрации ФИФА становится всё труднее работать в таких условиях и выполнять свою миссию.
Наша миссия – миссия сотен увлеченных, преданных и образцовых сотрудников ФИФА – заключается в служении футболу. А не в служении личным интересам одного человека, который, к сожалению, считает, что олицетворяет ФИФА, тогда как должен был бы находиться на её службе.
Президент должен объединять людей, сплочать их и вдохновлять. Сегодня мы наблюдаем обратное. У меня нет полномочий говорить от имени коллег, и, возможно, я ошибаюсь. Но у меня такое ощущение, что мы все хотим гордиться работой в ФИФА, а сегодня, к сожалению, для многих из нас это уже не так. Это меня огорчает.
Мои коллеги — некоторые из которых посвятили футболу всю свою жизнь – заслуживают большего, чем пренебрежение и запугивание. Мяч теперь на поле тех, кто имеет власть изменить ситуацию.
Я знаю, что у меня есть обязанность лояльности перед своим работодателем. Но я также, и прежде всего, обязан проявлять лояльность к определенным ценностям и воспитанию, которое я получил, а также обязан поддерживать коллег. И если это означает, что я потеряю работу, то пусть так и будет. Я пойму и уважаю это решение. По крайней мере, этой ночью я буду спать спокойно», – заявил он.
Ранее Инфантино инициировал продажу части прав на организацию чемпионата мира по футболу частным инвесторам. Решение главы ФИФА вызвало бурное возмущение со стороны национальных ассоциаций. Некоторые из них уже приняли решение бойкотировать турнир.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выделил игрока соперника
Бенжамен Менди выручил 54 000 евро