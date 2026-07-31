Первый пошел! Высший чиновник ФИФА открыто выступил против Инфантино

Как только в СМИ просочилась информация о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино стремительно теряет доверие своего окружения и близок к отставке, появилось и первое официальное подтверждение этого со стороны должностного лица организации.

Руководитель по операционной деятельности ФИФА Кевин Ламур выступил с заявлением, в котором откровенно раскритиковал своего начальника, заявив, что тот предал его доверие.

«То, что было объявлено в последние дни, и то, что происходило за кулисами в последние месяцы, противоречит здравому смыслу и воображению.

Чтобы сказать это очень чётко и прямо: проект, вызвавший столько споров и дебатов, не является проектом ФИФА. Тем более это не проект администрации ФИФА. Это проект одного человека.

Вице-президенты ФИФА, члены Совета ФИФА, конфедерации, федерации, игроки, лиги, клубы и болельщики – не единственные, кого проигнорировали. Администрацию самой ФИФА также обманули.

Эта ложь, скрываемая в течение многих месяцев, и это одностороннее проявление власти – не мелочи. Они свидетельствуют об отсутствии доверия, отсутствии прозрачности, отсутствии здравого смысла, отсутствии надлежащего управления. И о серьезном отсутствии уважения.

Не только этот проект не должен быть реализован – по очевидным причинам, которые здесь и не стоит перечислять, – но пришло время для футбольных политических лидеров задать себе правильные вопросы и принять правильные решения.

Что касается этого проекта и того, что будет дальше, каждый должен взять на себя ответственность, потому что администрации ФИФА становится всё труднее работать в таких условиях и выполнять свою миссию.

Наша миссия – миссия сотен увлеченных, преданных и образцовых сотрудников ФИФА – заключается в служении футболу. А не в служении личным интересам одного человека, который, к сожалению, считает, что олицетворяет ФИФА, тогда как должен был бы находиться на её службе.

Президент должен объединять людей, сплочать их и вдохновлять. Сегодня мы наблюдаем обратное. У меня нет полномочий говорить от имени коллег, и, возможно, я ошибаюсь. Но у меня такое ощущение, что мы все хотим гордиться работой в ФИФА, а сегодня, к сожалению, для многих из нас это уже не так. Это меня огорчает.

Мои коллеги — некоторые из которых посвятили футболу всю свою жизнь – заслуживают большего, чем пренебрежение и запугивание. Мяч теперь на поле тех, кто имеет власть изменить ситуацию.

Я знаю, что у меня есть обязанность лояльности перед своим работодателем. Но я также, и прежде всего, обязан проявлять лояльность к определенным ценностям и воспитанию, которое я получил, а также обязан поддерживать коллег. И если это означает, что я потеряю работу, то пусть так и будет. Я пойму и уважаю это решение. По крайней мере, этой ночью я буду спать спокойно», – заявил он.