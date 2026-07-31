«Было как в Лиге чемпионов». Назарина – о необычных сборах «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина рассказал о готовности к первому матчу и поделился ожиданиями от нового сезона

– Егор, летние сборы прошли. Поделись, пожалуйста, впечатлениями, как они прошли, и насколько команда готова к новому сезону?

– Сборы были очень интенсивным: много работали, много бегали, заложили хороший фундамент перед сезоном. Понимаем, что этот чемпионат будет еще сложнее предыдущего, поэтому готовились очень серьезно. А насколько мы готовы, покажет первый официальный матч. В то же время, считаю, есть еще над чем работать – как физически, так и психологически. Но для этого есть время, мы продолжаем совершенствоваться.

– Может быть, тебя что-то удивило на этих летних сборах?

– Не сказал бы, что что-то удивило, ведь это третьи сборы под руководством Арды Турана, поэтому я хорошо понимаю его требования и подход к работе. Разве что последний контрольный матч был необычным. Мы играли против очень сильного соперника в атмосфере, напоминавшей поединок Лиги чемпионов: полный стадион, почти 45 тысяч поддерживавших соперника болельщиков. Думаю, тренерский штаб специально организовал нам такой опыт, чтобы подготовить к матчам Лиги чемпионов, где придется выступать в подобной атмосфере. Было очень интересно ощутить это давление и сыграть в таких условиях.

– Уже 3 августа матч с «Кудровкой», первый тур чемпионата Украины. Чего ждешь?

– Прежде всего, хорошей игры в нашем исполнении и положительного результата. Старт сезона всегда очень важен, поэтому хотим начать чемпионат с победы и завоевать первые три очка. Кроме того, уже соскучились по болельщикам, с нетерпением ждем встречи с ними на стадионе.