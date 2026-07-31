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WTA
31 июля 2026, 21:55 | Обновлено 31 июля 2026, 22:11
498
0

Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

31 июля 2026, 21:55 | Обновлено 31 июля 2026, 22:11
498
0
Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 1 августа украинка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 28). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эалы.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Элизабеттой Коччаретто, либо с Наоми Осакой.

📺 Видеотрансляция

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Александра Эала Элина Свитолина смотреть онлайн WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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