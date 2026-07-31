Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 1 августа украинка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 28). Поединок начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эалы.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Элизабеттой Коччаретто, либо с Наоми Осакой.

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