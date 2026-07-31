Элина Свитолина – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 500 в Вашингтоне

1 августа, в четвертьфинале теннисного турнира в Вашингтоне проведут Элина Свитолина (WTA 10) – Александра Эала (WTA 28).

Начало встречи запланировано на 01:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины проводит хороший сезон, на ее счету 37 побед в 47 противостояниях. Свитолина в этом году выиграла два титула, в Окленде и Риме, также был финал в Дубае, а также полуфиналы Индиан Уэллс и Открытого чемпионата Австралии.

Если брать матчи на харде, спортсменка провела 26 матчей, в которых одержала 21 победу. В Вашингтоне украинка начала со второго круга, где в тяжелом матче одолела бывшую «нейтралку» Полину Кудерметову – 7:6, 6:4, в первой партии удалось отыграть один сетбот, уступала 3:5. Свитолина здесь вторая сеяная, выше только американка Джессика Пегула.

Александра Эала

Филиппинская спортсменка уже стала узнаваема для любителей тенниса, в текущем сезоне она поднялась на 17 позиций и входит в топ-30 мирового рейтинга. Эала в этом году провела уже 50 матчей, в которых одержала 32 победы. Теннисистка неплохо смотрелась на траве, она выиграла челленджер в Бирмингеме, на ее счету полуфинал в Берлине, а также четвертый круг Уимблдона.

Стоит обратить внимание, что спортсменке 21 год, а она показывает зрелый теннис высокого уровня. Здесь Эала прошла когда-то грозную китаянку Чжен – 4:6, 6:4, 6:1, а потом Лейлу Фернандес из Канады – 6:2, 7:6.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, причем матч состоялся всего полтора месяца назад на травяном турнире в Берлине, тогда в четвертьфинале Эала неожиданно выиграла в двух сетах – 6:3, 6:4.

Прогноз

Между собой сыграют две теннисистки высокого уровня, входящие в топ-30 мирового рейтинга. Украинку справедливо считают фаворитом этой пары, хотя жду напряженной и непредсказуемой битвы. Филиппинская спортсменка почти на 11 лет младше, но не думаю, что Свитолина уступит в выносливости. Поставлю здесь на тотал больше 19,5 геймов за 1,68.