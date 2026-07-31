Трубин одним словом оценил возвращение Мудрика в футбол

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на новость о снятии дисквалификации с украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Игрок «синих» был дисквалифицирован на четыре года, начиная с декабря 2024 года, за употребление допинга. После обжалования этого решения отстранение было отменено, а дело – закрыто. При этом Мудрик признал свою вину в употреблении небольшого количества мельдония.

Трубин в своих сторис в Instagram сделал репост с обращением Михаила, в котором тот сообщает о возвращении в футбол. «Наконец-то», — кратко подписал публикацию Анатолий.

К поздравлениям также присоединились другие игроки сборной Украины Александр Зинченко и Егор Ярмолюк.

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