Трубин одним словом оценил возвращение Мудрика в футбол
Анатолий обрадовался, узнав о Михаиле
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на новость о снятии дисквалификации с украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.
Игрок «синих» был дисквалифицирован на четыре года, начиная с декабря 2024 года, за употребление допинга. После обжалования этого решения отстранение было отменено, а дело – закрыто. При этом Мудрик признал свою вину в употреблении небольшого количества мельдония.
Трубин в своих сторис в Instagram сделал репост с обращением Михаила, в котором тот сообщает о возвращении в футбол. «Наконец-то», — кратко подписал публикацию Анатолий.
К поздравлениям также присоединились другие игроки сборной Украины Александр Зинченко и Егор Ярмолюк.
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