Сборные Испании и Португалии объявят бойкот «приватизированному» ЧМ-2030

Сборные Испании и Португалии уже приняли окончательное решение об участии в Чемпионате мира-2030 на тот случай, если Международная федерация футбола (ФИФА) не откажется от планов по частичной приватизации чемпионата мира.

Ранее стало известно, что ФИФА планирует продать часть прав на организацию турнира частным инвесторам. Это решение было принято без консультаций с региональными конфедерациями и национальными ассоциациями, что вызвало бурную реакцию со стороны последних. Источники сообщают, что действующий чемпион мира Испания уже решила бойкотировать следующий чемпионат мира, если права на его организацию и проведение будут проданы третьим лицам. Аналогичное решение приняла сборная Португалии.

Свой решительный протест выразила и УЕФА, где категорически осудили попытки ФИФА привлечь к турниру частных инвесторов. Также под угрозой находится заявка на проведение чемпионата мира, поскольку ЧМ-2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко.