«Это Ганди?». Фанаты высмеяли тату звезды Испании после победы на ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья выполнил обещание, которое дал еще перед чемпионатом мира-2026.

28-летний футболист сделал на левой руке татуировку с изображением главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте, держащего в руках Кубок мира. Кукурелья показал процесс и результат в Instagram, написав: «Обещание выполнено».

Еще до турнира испанец заявил, что набьет лицо де ла Фуэнте, если сборная выиграет чемпионат мира. После победы над Аргентиной в финале тренер сам с улыбкой напомнил футболистам об их обещании.

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Однако результат вызвал бурную реакцию болельщиков. Пользователи соцсетей начали шутить, что человек на татуировке больше похож не на де ла Фуэнте, а на Махатму Ганди. Другие увидели сходство со Стивом Джобсом и удивились пропорциям изображения.

При этом Кукурелью многие похвалили за то, что он действительно сдержал слово после победы Испании на ЧМ-2026.