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  4. Владислав ВАЩУК: «Динамо как парализовало»
Лига Европы
31 июля 2026, 18:43 |
933
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Владислав ВАЩУК: «Динамо как парализовало»

Бывший лидер Динамо оценил игру киевлян с греками

31 июля 2026, 18:43 |
933
3 Comments
Владислав ВАЩУК: «Динамо как парализовало»
УАФ. Владислав Ващук
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Бывший центральный защитник сборной Украины и «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал поражение киевлян от ПАОКа (0:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– После первого матча было много критики в адрес Кристиана Биловара. Стало ли лучше без него?

– Не говорю, что вопрос в нем или не в нем, но в обороне ребята должны располагаться ближе друг к другу и не давать проходить по центру, как нож через масло.

И Бражко должен по-другому размещаться. Как ни посмотрю, Бражко все время в одной линии с защитниками. То есть зона центрального свободна, потом мы бежим и встречаем, не успеваем.

– Момент с первым голом и выключившимся из эпизода Назаром Волошиным. Что это было?

– Возможно, он переживал, что назначат пенальти. То ли ждал чего-то, что ли. Непонятно. Он выключился, но все остальные стояли в штрафной и что-то думали. Их словно парализовало. Они словно ждали, что судья свистнет. А судья не свистел.

Далее «Динамо» будет играть в Лиге конференций. Следующий соперник – «Карабах».

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Владислав Ващук Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Это тебе не то Динамо, когда ты играл. Не было тогда в Динамо ни зятька, ни сынка. Да и при Васильевиче никто бы с этих рахитов не играл.  Редушко вроде подаёт надежды, но пока ещё рано о чем-то говорить.
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+2
Там не добіг, там запоров момент спокійно могли проходити далі 
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+1
наступний суперник ЦСКА Софія , а не Карабах, хоча яка різниця
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0
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