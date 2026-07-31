Владислав ВАЩУК: «Динамо как парализовало»

Бывший центральный защитник сборной Украины и «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал поражение киевлян от ПАОКа (0:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– После первого матча было много критики в адрес Кристиана Биловара. Стало ли лучше без него?

– Не говорю, что вопрос в нем или не в нем, но в обороне ребята должны располагаться ближе друг к другу и не давать проходить по центру, как нож через масло.

И Бражко должен по-другому размещаться. Как ни посмотрю, Бражко все время в одной линии с защитниками. То есть зона центрального свободна, потом мы бежим и встречаем, не успеваем.

– Момент с первым голом и выключившимся из эпизода Назаром Волошиным. Что это было?

– Возможно, он переживал, что назначат пенальти. То ли ждал чего-то, что ли. Непонятно. Он выключился, но все остальные стояли в штрафной и что-то думали. Их словно парализовало. Они словно ждали, что судья свистнет. А судья не свистел.

Далее «Динамо» будет играть в Лиге конференций. Следующий соперник – «Карабах».