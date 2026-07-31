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  4. Петряк о дебюте на «Донбасс Арене»: «Слава Богу, Селезневу показали желтую»
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 21:16 |
266
0

Петряк о дебюте на «Донбасс Арене»: «Слава Богу, Селезневу показали желтую»

Иван вспомнил о первом матче за «Зорю»

31 июля 2026, 21:16 |
266
0
Петряк о дебюте на «Донбасс Арене»: «Слава Богу, Селезневу показали желтую»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк
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Бывший вингер «Зари» Иван Петряк рассказал о своём дебютном матче в составе луганской команды.

В возрасте 17 лет Петряк впервые сыграл во взрослом футболе против «Шахтёра» на «Донбасс Арене» в октябре 2011 года. Молодой игрок вышел на замену вместо Дмитрия Хомченовского. Иван признался, что больше всего боялся «заработать» пенальти в том матче, когда рядом с ним в штрафной площадке упал нападающий «горняков» Евгений Селезнев.

«Я делаю легкий подкат – ну, как легкий, меня просто ветром сдуло ему под ноги! Он упал, кричит. Я испугался, подумал: «О боже, только бы не пенальти в дебюте!». Слава Богу, судья показал Жене желтую карточку за симуляцию», – вспомнил Петряк.

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Иван Петряк Шахтер Донецк Заря Луганск Евгений Селезнев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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