Петряк о дебюте на «Донбасс Арене»: «Слава Богу, Селезневу показали желтую»
Иван вспомнил о первом матче за «Зорю»
Бывший вингер «Зари» Иван Петряк рассказал о своём дебютном матче в составе луганской команды.
В возрасте 17 лет Петряк впервые сыграл во взрослом футболе против «Шахтёра» на «Донбасс Арене» в октябре 2011 года. Молодой игрок вышел на замену вместо Дмитрия Хомченовского. Иван признался, что больше всего боялся «заработать» пенальти в том матче, когда рядом с ним в штрафной площадке упал нападающий «горняков» Евгений Селезнев.
«Я делаю легкий подкат – ну, как легкий, меня просто ветром сдуло ему под ноги! Он упал, кричит. Я испугался, подумал: «О боже, только бы не пенальти в дебюте!». Слава Богу, судья показал Жене желтую карточку за симуляцию», – вспомнил Петряк.
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