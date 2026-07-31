Петряк о дебюте на «Донбасс Арене»: «Слава Богу, Селезневу показали желтую»

Бывший вингер «Зари» Иван Петряк рассказал о своём дебютном матче в составе луганской команды.

В возрасте 17 лет Петряк впервые сыграл во взрослом футболе против «Шахтёра» на «Донбасс Арене» в октябре 2011 года. Молодой игрок вышел на замену вместо Дмитрия Хомченовского. Иван признался, что больше всего боялся «заработать» пенальти в том матче, когда рядом с ним в штрафной площадке упал нападающий «горняков» Евгений Селезнев.