Филипп БУДКОВСКИЙ: «Хочется вернуть Зарю в еврокубки»
Автор первого гола чемпионата – об игре с Колосом
Форвард «Зари» Филипп Будковский дал комментарий после игры с «Колосом» в первом туре УПЛ (2:0).
– Какие ощущения от первого гола? Есть ли цель стать лучшим бомбардиром?
– Нападающий всегда должен забивать, поэтому сегодня получилось хорошо. Приятно, что и первый гол, и первый матч, дебютный для Премьер-лиги в этом году. Дай бог, чтобы так продолжалось.
– Какие цели на сезон у команды?
– Пока такого, чтобы президент и тренер что-то говорили, – такого не было. Хочется вернуться на уровень, который был раньше, когда команда играла в еврокубках.
– Ключевой момент матча – первый гол или удаление?
– Удаление. Но ведь там был выход один на один и при равных составах… Игра могла быть более ровной, но удаление при такой температуре нам на руку сыграло.
Филипп Будковский забил первый гол нового чемпионата.
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