Филипп БУДКОВСКИЙ: «Хочется вернуть Зарю в еврокубки»

Форвард «Зари» Филипп Будковский дал комментарий после игры с «Колосом» в первом туре УПЛ (2:0).

– Какие ощущения от первого гола? Есть ли цель стать лучшим бомбардиром?

– Нападающий всегда должен забивать, поэтому сегодня получилось хорошо. Приятно, что и первый гол, и первый матч, дебютный для Премьер-лиги в этом году. Дай бог, чтобы так продолжалось.

– Какие цели на сезон у команды?

– Пока такого, чтобы президент и тренер что-то говорили, – такого не было. Хочется вернуться на уровень, который был раньше, когда команда играла в еврокубках.

– Ключевой момент матча – первый гол или удаление?

– Удаление. Но ведь там был выход один на один и при равных составах… Игра могла быть более ровной, но удаление при такой температуре нам на руку сыграло.

Филипп Будковский забил первый гол нового чемпионата.