В сезоне УПЛ 2026/27 показана первая красная карточка.

Произошло это в мате 1-го тура между командами Заря и Колос, которые начали поединок в 18:00 по Киеву на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

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На 8-й минуте центральный защитник Колоса Никита Бурда получил прямую красную за фол последней надежды против Ивана Нестеренко.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин отреагировал заменой на 12-й мин – вместо хавбека Даниила Денисенко он выпустил центрбека Романа Гончаренко.

ФОТО. В матче Заря – Колос показана первая красная карточка сезона УПЛ