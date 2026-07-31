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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 18:27 | Обновлено 31 июля 2026, 18:30
317
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ФОТО. В матче Заря – Колос показана первая красная карточка сезона УПЛ

На 8-й минуте центральный защитник Колоса Никита Бурда получил прямую красную

31 июля 2026, 18:27 | Обновлено 31 июля 2026, 18:30
317
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ФОТО. В матче Заря – Колос показана первая красная карточка сезона УПЛ
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В сезоне УПЛ 2026/27 показана первая красная карточка.

Произошло это в мате 1-го тура между командами Заря и Колос, которые начали поединок в 18:00 по Киеву на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте центральный защитник Колоса Никита Бурда получил прямую красную за фол последней надежды против Ивана Нестеренко.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин отреагировал заменой на 12-й мин – вместо хавбека Даниила Денисенко он выпустил центрбека Романа Гончаренко.

ФОТО. В матче Заря – Колос показана первая красная карточка сезона УПЛ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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