Англия01 августа 2026, 19:21 |
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Фабрицио Романо отреагировал на возвращение Мудрика
Известный инсайдер поздравил вингера Челси
01 августа 2026, 19:21 |
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Известный инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на отмену дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
Ты это заслужил, брат. Лучшее ещё впереди!
Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.
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