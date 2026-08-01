Фабрицио Романо отреагировал на возвращение Мудрика

Известный инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на отмену дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

Ты это заслужил, брат. Лучшее ещё впереди!

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.