Сергей ДИРЯВКА: «Лобановский бы за это убрал его из команды»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об ответных матчах украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков.

– Конечно, впечатления остались отрицательными, ведь «Динамо», образно говоря, понизилось в классе, а «Полесье» и ЛНЗ вообще сошли с дистанции уже после первых противостояний. Хотя, по-моему, все оппоненты наших команд были проходимы…

– Пожалуй, меньше всего претензий к футболистам ЛНЗ, которые уступили в Лиге конференций бельгийскому «Генту».

– Давайте будем оценивать выступления наших представителей по табелю о рангах.

Приходится констатировать, что динамовцы Киева, конкурировавшие с греческим ПАОКом в Лиге Европы, утратили свою идентичность. Более того, с каждым выступлением на международной арене они ухудшают свой имидж. Вот и вчера в Салониках я не увидел, благодаря чему подопечные Игоря Костюка могли взять реванш за поражение неделю назад в Люблине. И это при том, что футболисты ПАОКа хоть и прибавили, но ничем не поразили в родных стенах.

– В чем динамовцы больше всего проигрывали?

– Прежде всего, в командной игре. Ну а выходка под занавес первого тайма Назара Волошина – это вообще нечто непостижимое. Не знаю, что побудило его прекратить борьбу и разрешить сопернику забить. Если бы это было во времена Валерия Лобановского, Волошин вряд ли остался бы в команде.

А так греки без особого труда пробились дальше благодаря таланту своего лидера Иоанниса Константелиаса, который оформил дубль. Игрока такого уровня в рядах киевлян и в помине не было. Грустно.

– Как бывший защитник, пожалуйста, оцените передислокацию правого защитника Томаша Кендзеры на позицию стопера.

– Думаю, что это не лучший поединок поляка. Возможно, тех нескольких тренировок оказалось недостаточно для адаптации на этой позиции. Увидим, где Кендзера будет задействован уже в начале августа в матчах Лиги конференций с «Карабахом». Тем более что вчера на правом фланге обороны хорошо себя проявил дебютант Алексей Сыч.

– Теперь – о Лиге конференций. Многие эксперты обвиняли главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня в поражении его подопечных в Копенгагене. А у вас какое мнение?

– Я бы не был так категоричен. Роль наставника ощутима до стартового свистка арбитра, дальше уже все больше под контролем футболистов. И за то, что в Дании у «Полесья» не все получалось, надо прежде всего спросить с них.

Нельзя утверждать, что игроки «Полесья» были неназойливы в поиске путей к воротам хозяев, вот только вчера с завершающими ударами возникли немалые проблемы.

В таких противостояниях часто решающее значение играет игровая дисциплина. В одном эпизоде ​​не хватило концентрации, в другом – игрок банально проиграл забег. В итоге этими подарками умело пользуются оппоненты. Факты – упрямая вещь: «Полесье» снова разочаровало на международной арене.

Согласен, к кому меньше претензий, так это к ЛНЗ. Хотя в противостоянии с Гентом фаворитом считался более статусный бельгийский клуб, подопечные Виталия Пономарева продемонстрировали хорошую выучку, отличные физические кондиции и дали бой хозяевам. Думаю, что если бы черкасчане реализовали эти три голевых момента неделю назад в Плоцке, то своего уже не упустили бы. А так все решалось в серии послематчевых пенальти.

– Считаете, что черкасчан подвел Егор Твердохлеб, проигравший свою дуэль в серии пенальти?

– Знаете, я не согласен с тем, когда серию послематчевых пенальти называют футбольной лотереей. Напротив, именно здесь сказываются мастерство, хладнокровие и уверенность в своих силах. Я не могу сказать, что Твердохлеб ошибся. Возможно, вратарю «Гента» помогла записная книжка, в которой было указано, куда именно пробивают штатные пенальтисты ЛНЗ и в которую он подсматривал перед каждым ударом. Но то, что кипер знал, в какой угол будет пробивать черкасчанин – факт.

С другой стороны, это свидетельствует о том, что «Гент» пытался учесть каждый пустяк и не прогадал.

Конечно, обидно, что еврокубковая сказка ЛНЗ закончилась так быстро, но команда из Черкасс покидает этот престижный турнир с высоко поднятой головой.

Ранее стало известно расписание матчей «Динамо» и «Карабаха» в Лиге конференций.