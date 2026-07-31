Сергей ДИРЯВКА: «Лобановский бы за это убрал его из команды»
Очередной удар по имиджу украинского футбола
Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об ответных матчах украинских клубов во втором квалификационном раунде еврокубков.
– Конечно, впечатления остались отрицательными, ведь «Динамо», образно говоря, понизилось в классе, а «Полесье» и ЛНЗ вообще сошли с дистанции уже после первых противостояний. Хотя, по-моему, все оппоненты наших команд были проходимы…
– Пожалуй, меньше всего претензий к футболистам ЛНЗ, которые уступили в Лиге конференций бельгийскому «Генту».
– Давайте будем оценивать выступления наших представителей по табелю о рангах.
Приходится констатировать, что динамовцы Киева, конкурировавшие с греческим ПАОКом в Лиге Европы, утратили свою идентичность. Более того, с каждым выступлением на международной арене они ухудшают свой имидж. Вот и вчера в Салониках я не увидел, благодаря чему подопечные Игоря Костюка могли взять реванш за поражение неделю назад в Люблине. И это при том, что футболисты ПАОКа хоть и прибавили, но ничем не поразили в родных стенах.
– В чем динамовцы больше всего проигрывали?
– Прежде всего, в командной игре. Ну а выходка под занавес первого тайма Назара Волошина – это вообще нечто непостижимое. Не знаю, что побудило его прекратить борьбу и разрешить сопернику забить. Если бы это было во времена Валерия Лобановского, Волошин вряд ли остался бы в команде.
А так греки без особого труда пробились дальше благодаря таланту своего лидера Иоанниса Константелиаса, который оформил дубль. Игрока такого уровня в рядах киевлян и в помине не было. Грустно.
– Как бывший защитник, пожалуйста, оцените передислокацию правого защитника Томаша Кендзеры на позицию стопера.
– Думаю, что это не лучший поединок поляка. Возможно, тех нескольких тренировок оказалось недостаточно для адаптации на этой позиции. Увидим, где Кендзера будет задействован уже в начале августа в матчах Лиги конференций с «Карабахом». Тем более что вчера на правом фланге обороны хорошо себя проявил дебютант Алексей Сыч.
– Теперь – о Лиге конференций. Многие эксперты обвиняли главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня в поражении его подопечных в Копенгагене. А у вас какое мнение?
– Я бы не был так категоричен. Роль наставника ощутима до стартового свистка арбитра, дальше уже все больше под контролем футболистов. И за то, что в Дании у «Полесья» не все получалось, надо прежде всего спросить с них.
Нельзя утверждать, что игроки «Полесья» были неназойливы в поиске путей к воротам хозяев, вот только вчера с завершающими ударами возникли немалые проблемы.
В таких противостояниях часто решающее значение играет игровая дисциплина. В одном эпизоде не хватило концентрации, в другом – игрок банально проиграл забег. В итоге этими подарками умело пользуются оппоненты. Факты – упрямая вещь: «Полесье» снова разочаровало на международной арене.
Согласен, к кому меньше претензий, так это к ЛНЗ. Хотя в противостоянии с Гентом фаворитом считался более статусный бельгийский клуб, подопечные Виталия Пономарева продемонстрировали хорошую выучку, отличные физические кондиции и дали бой хозяевам. Думаю, что если бы черкасчане реализовали эти три голевых момента неделю назад в Плоцке, то своего уже не упустили бы. А так все решалось в серии послематчевых пенальти.
– Считаете, что черкасчан подвел Егор Твердохлеб, проигравший свою дуэль в серии пенальти?
– Знаете, я не согласен с тем, когда серию послематчевых пенальти называют футбольной лотереей. Напротив, именно здесь сказываются мастерство, хладнокровие и уверенность в своих силах. Я не могу сказать, что Твердохлеб ошибся. Возможно, вратарю «Гента» помогла записная книжка, в которой было указано, куда именно пробивают штатные пенальтисты ЛНЗ и в которую он подсматривал перед каждым ударом. Но то, что кипер знал, в какой угол будет пробивать черкасчанин – факт.
С другой стороны, это свидетельствует о том, что «Гент» пытался учесть каждый пустяк и не прогадал.
Конечно, обидно, что еврокубковая сказка ЛНЗ закончилась так быстро, но команда из Черкасс покидает этот престижный турнир с высоко поднятой головой.
Ранее стало известно расписание матчей «Динамо» и «Карабаха» в Лиге конференций.
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