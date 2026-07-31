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Вторая лига
Тростянец
31.07.2026 11:00 – FT 0 : 1
Александрия-2
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Украина. Вторая лига
31 июля 2026, 13:16 | Обновлено 31 июля 2026, 13:17
59
0

Вторая лига. В стартовом матче сезона Александрия-2 обыграла Тростянец

Поединок «Тростянец» – «Александрия-2» завершился со счетом 0:1

31 июля 2026, 13:16 | Обновлено 31 июля 2026, 13:17
59
0
Вторая лига. В стартовом матче сезона Александрия-2 обыграла Тростянец
ФК Тростянец
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В пятницу, 31 июля, в Тростянце состоялся стартовый поединок 1-го тура группы Б Второй лиги. ФК «Тростянец» принимал «Александрию-2».

Гости быстро освоились и открыли счет на 10-й минуте поединка. Александр Грузин обводящим ударом из-за пределов штрафной площади вывел «Александрию-2» вперед.

Как оказалось, этот мяч так и остался единственным в матче. «Александрия-2» начала сезон 2026/27 с победы.

Вторая лига. 1-й тур. Тростянец. 31 июля

«Тростянец» – «Александрия-2» – 0:1

Гол: Грузин, 10

Видеозапись матча

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Грузин (Александрия-2).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Александрия-2 Тростянец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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