Вторая лига. В стартовом матче сезона Александрия-2 обыграла Тростянец

В пятницу, 31 июля, в Тростянце состоялся стартовый поединок 1-го тура группы Б Второй лиги. ФК «Тростянец» принимал «Александрию-2».

Гости быстро освоились и открыли счет на 10-й минуте поединка. Александр Грузин обводящим ударом из-за пределов штрафной площади вывел «Александрию-2» вперед.

Как оказалось, этот мяч так и остался единственным в матче. «Александрия-2» начала сезон 2026/27 с победы.

Вторая лига. 1-й тур. Тростянец. 31 июля

«Тростянец» – «Александрия-2» – 0:1

Гол: Грузин, 10

Видеозапись матча