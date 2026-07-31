Вторая лига. В стартовом матче сезона Александрия-2 обыграла Тростянец
Поединок «Тростянец» – «Александрия-2» завершился со счетом 0:1
В пятницу, 31 июля, в Тростянце состоялся стартовый поединок 1-го тура группы Б Второй лиги. ФК «Тростянец» принимал «Александрию-2».
Гости быстро освоились и открыли счет на 10-й минуте поединка. Александр Грузин обводящим ударом из-за пределов штрафной площади вывел «Александрию-2» вперед.
Как оказалось, этот мяч так и остался единственным в матче. «Александрия-2» начала сезон 2026/27 с победы.
Вторая лига. 1-й тур. Тростянец. 31 июля
«Тростянец» – «Александрия-2» – 0:1
Гол: Грузин, 10
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав Вишняк похвалил «фиолетовых»
Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала пятисотника в США