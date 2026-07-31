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Вторая лига
Тростянец
31.07.2026 11:00 – 84 0 : 1
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
31 июля 2026, 11:30 | Обновлено 31 июля 2026, 11:31
101
0

Тростянец – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 июля в 11:00 видеотрансляцию стартового матча сезона Второй лиги

31 июля 2026, 11:30 | Обновлено 31 июля 2026, 11:31
101
0
Тростянец – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец
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31 июля проходит стартовый матч сезона Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 31 июля 2026

  • 11:00. Тростянец – Александрия-2

Тростянец – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия-2.
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Александрия-2 Тростянец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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