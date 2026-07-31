31.07.2026 11:00 – 84’ 0 : 1
Украина. Вторая лига31 июля 2026, 11:30 | Обновлено 31 июля 2026, 11:31
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Тростянец – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 июля в 11:00 видеотрансляцию стартового матча сезона Второй лиги
31 июля 2026, 11:30 | Обновлено 31 июля 2026, 11:31
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31 июля проходит стартовый матч сезона Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.
Вторая лига. 31 июля 2026
- 11:00. Тростянец – Александрия-2
Тростянец – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Александрия-2.
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