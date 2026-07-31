31 июля проходит стартовый матч сезона Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединка игрового дня.

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Команды, занявшие первые места в группах, выйдут в Первую лигу, а клубы со второй позиции получат шанс в плей-офф за повышение в классе.

Вторая лига. 31 июля 2026

11:00. Тростянец – Александрия-2

Тростянец – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица