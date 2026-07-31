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Лига конференций
31 июля 2026, 12:37 |
97
0

Бывший арбитр объяснил, почему Полесье вылетело из Лиги конференций

Александр Дегтярев остался недоволен игрой житомирского клуба в обороне

31 июля 2026, 12:37 |
97
0
Бывший арбитр объяснил, почему Полесье вылетело из Лиги конференций
ФК Полесье Житомир
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Бывший голкипер житомирского «Автомобилиста» и одесского «Черноморца», а позже арбитр Александр Дегтярев оценил игру «Полесья» в квалификации Лиги конференций и указал на проблемы в обороне «волков».

Подопечные Руслана Ротаня после ничьей 3:3 уступили во второй игре датскому «Копенгагену» и были вынуждены прекратить свою борьбу в еврокубках текущего сезона:

«Остались неоднозначные ощущения. С одной стороны было приятно видеть, что в каждом из поединков наша команда преобладала соперника по большинству игровых компонентов.

Такое часто случается в футболе: одна команда почти все игровое время проводит в бесполезном штурме чужих ворот, а другая раза два удачно ловит ее на контратаках.

Еще более досадно, что получив фору в виде численного преимущества на целый второй тайм после удаления защитника датской команды Судзуки, «Полесье» этим не воспользовалось.

Более того, пропустило мяч в большинстве. С другой стороны, это поражение должно стать для тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем полезным в плане работы над ошибками.

Несмотря на нацеленность на атаку, стройность во всех линиях и индивидуальное мастерство футболистов у житомирской команды есть уязвимые места, и этого на европейском уровне соперники не прощают. Все это нужно учитывать в будущем.

Жаль, что имея полное преимущество в обоих матчах «волки» допустили ошибки в обороне, которые уже в самом начале турнирной дистанции заставили с нее сойти. Обидно», – подытожил бывший арбитр.

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Лига конференций Копенгаген Копенгаген - Полесье Полесье Житомир Руслан Ротань
Николай Тытюк Источник: UA-Football
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