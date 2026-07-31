Бывший арбитр объяснил, почему Полесье вылетело из Лиги конференций
Александр Дегтярев остался недоволен игрой житомирского клуба в обороне
Бывший голкипер житомирского «Автомобилиста» и одесского «Черноморца», а позже арбитр Александр Дегтярев оценил игру «Полесья» в квалификации Лиги конференций и указал на проблемы в обороне «волков».
Подопечные Руслана Ротаня после ничьей 3:3 уступили во второй игре датскому «Копенгагену» и были вынуждены прекратить свою борьбу в еврокубках текущего сезона:
«Остались неоднозначные ощущения. С одной стороны было приятно видеть, что в каждом из поединков наша команда преобладала соперника по большинству игровых компонентов.
Такое часто случается в футболе: одна команда почти все игровое время проводит в бесполезном штурме чужих ворот, а другая раза два удачно ловит ее на контратаках.
Еще более досадно, что получив фору в виде численного преимущества на целый второй тайм после удаления защитника датской команды Судзуки, «Полесье» этим не воспользовалось.
Более того, пропустило мяч в большинстве. С другой стороны, это поражение должно стать для тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем полезным в плане работы над ошибками.
Несмотря на нацеленность на атаку, стройность во всех линиях и индивидуальное мастерство футболистов у житомирской команды есть уязвимые места, и этого на европейском уровне соперники не прощают. Все это нужно учитывать в будущем.
Жаль, что имея полное преимущество в обоих матчах «волки» допустили ошибки в обороне, которые уже в самом начале турнирной дистанции заставили с нее сойти. Обидно», – подытожил бывший арбитр.
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