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  4. Маркевич объяснил, почему нынешнее Динамо не спас бы даже Гвардиола
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 10:58 |
723
0

Маркевич объяснил, почему нынешнее Динамо не спас бы даже Гвардиола

Легендарный тренер не верит в успех «бело-синих»

31 июля 2026, 10:58 |
723
0
Маркевич объяснил, почему нынешнее Динамо не спас бы даже Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике киевское Динамо после фиаско «бело-синих» против ПАОКа в квалификации в Лигу Европы, заявив, что киевский клуб не спас бы даже Пеп Гвардиола.

– Хосеп Гвардиола смог бы спасти это «Динамо»?

– Нет. В чемпионате страны эта команда еще сможет на что-то претендовать, возможно, на место в тройке, потому что там все идут пешком. А в еврокубках с такой игрой ничего не получится, – сказал Маркевич.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух матчей (2:5) вылетели из Лиги Европы в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Следующим соперником «Динамо» станет азербайджанский «Карабах», с которым украинская команда сыграет дважды – 6 и 13 августа.

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Мирон Маркевич Пеп Гвардиола Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ПАОК ПАОК - Динамо Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Meta.ua
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