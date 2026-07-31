Маркевич объяснил, почему нынешнее Динамо не спас бы даже Гвардиола

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике киевское Динамо после фиаско «бело-синих» против ПАОКа в квалификации в Лигу Европы, заявив, что киевский клуб не спас бы даже Пеп Гвардиола.

– Хосеп Гвардиола смог бы спасти это «Динамо»?

– Нет. В чемпионате страны эта команда еще сможет на что-то претендовать, возможно, на место в тройке, потому что там все идут пешком. А в еврокубках с такой игрой ничего не получится, – сказал Маркевич.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух матчей (2:5) вылетели из Лиги Европы в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Следующим соперником «Динамо» станет азербайджанский «Карабах», с которым украинская команда сыграет дважды – 6 и 13 августа.