Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк останется на своей должности, несмотря на поражение от греческого ПАОКа во втором квалификационном раунде Лиги Европы:

«Я уже не раз рассказывал о будущем Костюка. Еврокубки не влияют на его перспективы, ведь главная задача – победа в чемпионате Украины.

В конце сезона клуб будет праздновать 100 лет, поэтому цель – выиграть чемпионат. Однако нельзя проигрывать так безвольно, даже, если вы сливаете еврокубки», – рассказал журналист.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух матчей (2:5) вылетели из Лиги Европы в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Следующим соперником «Динамо» станет азербайджанский «Карабах», с которым украинская команда сыграет дважды – 6 и 13 августа.