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Лига Европы
31 июля 2026, 10:10 | Обновлено 31 июля 2026, 10:32
3329
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Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник

Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины

31 июля 2026, 10:10 | Обновлено 31 июля 2026, 10:32
3329
5 Comments
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк останется на своей должности, несмотря на поражение от греческого ПАОКа во втором квалификационном раунде Лиги Европы:

«Я уже не раз рассказывал о будущем Костюка. Еврокубки не влияют на его перспективы, ведь главная задача – победа в чемпионате Украины.

В конце сезона клуб будет праздновать 100 лет, поэтому цель – выиграть чемпионат. Однако нельзя проигрывать так безвольно, даже, если вы сливаете еврокубки», – рассказал журналист.

В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух матчей (2:5) вылетели из Лиги Европы в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Следующим соперником «Динамо» станет азербайджанский «Карабах», с которым украинская команда сыграет дважды – 6 и 13 августа.

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Лига Европы ПАОК Динамо Киев ПАОК - Динамо Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Камон, Плей
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Комментарии 5
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хто б сумнівався, що сурок залишить цього фізрука! Замало того, що не пройшли навіть кваліфікацію до ЛЄ. Ганьба!
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+5
яке чемпіонство, ви що прикол тягнете )) третє місце буде за щастя
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+3
Сезон ще не почався а вже все всім зрозуміло. Вітаю з 100 річчям клубу
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0
Який журналіст це сказав, про кого ви пишете, незрозуміло?
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0
Никто и не сомневался вообще. Это же суркисячая жидовская морда. Он лишние 3 копейки на хорошего тренера не потратит. Скоро сам тренировать начнёт для экономии.
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0
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