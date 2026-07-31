Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк останется на своей должности, несмотря на поражение от греческого ПАОКа во втором квалификационном раунде Лиги Европы:
«Я уже не раз рассказывал о будущем Костюка. Еврокубки не влияют на его перспективы, ведь главная задача – победа в чемпионате Украины.
В конце сезона клуб будет праздновать 100 лет, поэтому цель – выиграть чемпионат. Однако нельзя проигрывать так безвольно, даже, если вы сливаете еврокубки», – рассказал журналист.
В четверг, 30 июля, «бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух матчей (2:5) вылетели из Лиги Европы в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
Следующим соперником «Динамо» станет азербайджанский «Карабах», с которым украинская команда сыграет дважды – 6 и 13 августа.
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