Мирон Маркевич вынес вердикт Динамо после вылета из Лиги Европы

Опытный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру киевского «Динамо», которое проиграло греческому ПАОКу дважды подряд (2:3, 0:2) и вылетело из Лиги Европы:

«И ПАОК, и «Динамо» – средние команды, они так и играли. Пропущенный гол в конце первого тайма – трудно понять. Как можно так терять концентрацию, останавливаться в самый неподходящий момент?

Давать сопернику просто пройти и пробить – это недопустимо. И второй гол? Вся оборона расступается. Я этого не понимаю. Трудно комментировать такой футбол в исполнении одной из лучших команд нашей страны.

Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, посредственный. Плюс, как показывают матчи, ограничены физические возможности. Одним словом – катастрофа.

«Карабах»? Этого соперника можно и нужно проходить. Однако с такой игрой в этом противостоянии могут быть проблемы. Нужно настраиваться, а время покажет. Пока одно отчаяние», – расстроен Маркевич.