Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич вынес вердикт Динамо после вылета из Лиги Европы
Лига конференций
01 августа 2026, 00:47 |
63
0

Мирон Маркевич вынес вердикт Динамо после вылета из Лиги Европы

Именитый специалист отреагировал на поражение киевской команды от греческого ПАОКа

01 августа 2026, 00:47 |
63
0
Мирон Маркевич вынес вердикт Динамо после вылета из Лиги Европы
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Опытный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру киевского «Динамо», которое проиграло греческому ПАОКу дважды подряд (2:3, 0:2) и вылетело из Лиги Европы:

«И ПАОК, и «Динамо» – средние команды, они так и играли. Пропущенный гол в конце первого тайма – трудно понять. Как можно так терять концентрацию, останавливаться в самый неподходящий момент?

Давать сопернику просто пройти и пробить – это недопустимо. И второй гол? Вся оборона расступается. Я этого не понимаю. Трудно комментировать такой футбол в исполнении одной из лучших команд нашей страны.

Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, посредственный. Плюс, как показывают матчи, ограничены физические возможности. Одним словом – катастрофа.

«Карабах»? Этого соперника можно и нужно проходить. Однако с такой игрой в этом противостоянии могут быть проблемы. Нужно настраиваться, а время покажет. Пока одно отчаяние», – расстроен Маркевич.

По теме:
Суркис вошел в пятерку самых молодых вратарей Динамо в еврокубках
Экс-игрок сборной объяснил, почему Динамо будет тяжело пройти Карабах
Михаил Кополовец о еврокубках: «В этом виновата наша УПЛ»
Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Футбол | 31 июля 2026, 10:40 12
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу

Тренер выделил игрока соперника

Болонья не разрешила Довбику сыграть в спаррингах 1 августа
Футбол | 31 июля 2026, 23:33 1
Болонья не разрешила Довбику сыграть в спаррингах 1 августа
Болонья не разрешила Довбику сыграть в спаррингах 1 августа

Артем Довбик еще не готов даже к товарищеским матчам

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31.07.2026, 06:05
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Футбол | 31.07.2026, 13:16
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Футбол | 31.07.2026, 22:02
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Известно, что ждет Костюка после поражения Динамо от ПАОКа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
31.07.2026, 20:02 87
Футбол
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 5
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем