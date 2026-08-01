Мирон Маркевич вынес вердикт Динамо после вылета из Лиги Европы
Именитый специалист отреагировал на поражение киевской команды от греческого ПАОКа
Опытный украинский тренер Мирон Маркевич оценил игру киевского «Динамо», которое проиграло греческому ПАОКу дважды подряд (2:3, 0:2) и вылетело из Лиги Европы:
«И ПАОК, и «Динамо» – средние команды, они так и играли. Пропущенный гол в конце первого тайма – трудно понять. Как можно так терять концентрацию, останавливаться в самый неподходящий момент?
Давать сопернику просто пройти и пробить – это недопустимо. И второй гол? Вся оборона расступается. Я этого не понимаю. Трудно комментировать такой футбол в исполнении одной из лучших команд нашей страны.
Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, посредственный. Плюс, как показывают матчи, ограничены физические возможности. Одним словом – катастрофа.
«Карабах»? Этого соперника можно и нужно проходить. Однако с такой игрой в этом противостоянии могут быть проблемы. Нужно настраиваться, а время покажет. Пока одно отчаяние», – расстроен Маркевич.
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