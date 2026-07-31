Эскапизм и зависимость от футбола. 8,5 причин смотреть УПЛ в новом сезоне

Георгий Ермаков, вратарь сборной Украины, покидает «Маккаби», чтобы присоединиться к «Харькову». В Израиле он был одним из лучших по ключевым показателям, в частности по проценту сейвов в прошлом сезоне, – топ-вратарь для УПЛ. Заменит «плохого» Варакуту и сделает оборону харьковчан ещё более убедительной. Ту самую оборону, которая в прошлом сезоне пропустила 19 голов в 30 турах – элитный показатель и второй лучший в дивизионе после 17 мячей ЛНЗ. Теперь «Харьков» будет стремиться к большему. То есть к меньшему. К меньшему количеству пропущенных. Теперь его нерезультативные матчи станут ещё менее результативными. Менее зрелищными. В конце концов, просто скучнее. И всё из-за трансфера вратаря. Ну, ура! Наверное…

Но не всё так критично. Поводов смотреть матчи «Харькова», возможно, и стало меньше, но смотреть УПЛ – по-прежнему хорошее решение. Ниже – только серьёзные причины делать это в новом сезоне.

На улице жара

В день старта УПЛ в столице прогнозируется +28 градусов тепла – слишком жарко для… честно говоря, всего. По крайней мере для того, чтобы находиться на улице. Нет, жару по возможности лучше пережить дома – с вентилятором или, ещё лучше, кондиционером. В дни, когда не хочется делать абсолютно ничего, самое оптимальное место для пребывания – на диване. А раз ты уже здесь, а телевизор/ноутбук рядом, то как будто бы всё само собой сложилось: надо смотреть УПЛ. Не потому что это лучшая лига, а потому что единственная, которая с тобой сейчас, когда ты умираешь от приступов солнечной активности. Однажды нашу звезду «попустит» (так бывает каждый год), и ты снова выйдешь на улицу. Но не сейчас. Не на этой неделе. Пока просто смотри УПЛ.

Зависимость от футбола

Кто-то, я уверен, смог посмотреть все 104 матча на ЧМ летом. Я – нет. Пропустил немало. В частности, так ни разу и не увидел воочию, например, Новую Зеландию и ещё несколько команд. И даже так пересмотрел несколько десятков матчей от свистка до свистка. Устал ли я от игры? Немного. Привык ли я смотреть много футбола? Возможно. Хорошая новость: уже в эти выходные все футбольные наркоманы получат новую «дозу»: УПЛ возвращается. Две недели ломки после ЧМ. Две недели неудачных попыток вернуться к социальной жизни. Две недели чтения новостей одна за другой. Камбэк УПЛ – это камбэк, в частности, футбола. Того самого, который уже подарил нам чудесные полтора месяца лета. И готов подарить ещё один.

Медитативный темп

Вы видели матчи той же Франции на ЧМ? Атакующая группа быстро «водит» мяч. Олисе быстро принимает решения, чтобы вывести Мбаппе на ударную позицию и чтобы тот быстро убежал от защитника и пробил по воротам. Всё максимально стремительно. Туда-сюда – и момент, то-сё – и гол. Зрелищно. Ярко. Эффектно. Но слишком… современно? Живём в эпоху клипового мышления. Смотрим тиктоки и шортсы. Листаем ленту с мемами и слушаем голосовые сообщения на Х2. Иногда от всего этого хочется отдохнуть. Сделать паузу. Сбежать. Сделать вид, что на дворе не 2026, а хотя бы 2016. Как этого добиться? Включить матчи УПЛ в августе. Здесь нет ни Мбаппе, ни скоростей. Темп игры – настолько медленный, что можно задремать. Твоя опция эскапизма.

Отдых после ЧМ

На мундиале решалась судьба целых поколений. Один момент мог изменить историю. Многие легенды провели последний матч за свои сборные. Каждый игрок чувствовал давление – но не только футболисты. Даже зрители, осознававшие цену каждого эпизода. Сидели перед телевизорами, затаив дыхание. Переживали за любимых исполнителей, ведь если не сейчас – то аж через 4 года или вообще никогда. Просмотр чемпионата мира оказался довольно нервным и тяжелым. Особенно тяжко было из-за ночных матчей: чтобы посмотреть, приходилось жертвовать сном и режимом. К счастью, в УПЛ ночью не играют, а цена момента гораздо ниже. В матче «Кудровки» и «Оболони» в первом круге ничего не будет решаться. Можно смотреть без волнений и просто для души.

Изобретательные комментаторы

Отдельный абзац о мастерах слова. УПЛ – лига, где в футбол играют через раз «без ворот». Лига, где счёт 0:0 – обычное дело. Лига постоянных пауз. Лига, где в какой-то момент радуешься даже жёлтым карточкам: они дают понять, что на поле хоть что-то происходит! Часто это трудно даже смотреть – а ещё труднее комментировать. Человеку с микрофоном в кабинке приходится проявлять изобретательность в моменты «затишья» на поле: рассказать 1000 и 1 факт о вратаре-ноунейме, поделиться байкой о нападающем, который уже 20 минут не прикасается к мячу, имитировать восторг от удара футболиста за пределы стадиона и т. д. В конце концов, приходится развлекать себя самому. Думаешь, лучшие стендапы – на YouTube? Послушай комментаторов УПЛ – и убедись, что был неправ.

Учит ценить хорошее

Футбольный болельщик – скептик. Он склонен подвергать сомнению. Критиковать. Именно поэтому всевозможные рейтинги провалов регулярно набирают больше просмотров, чем позитивные материалы. Именно поэтому в комментариях после матчей в основном не хвалят победителей – а громят проигравшую сторону. Именно поэтому я умудряюсь критиковать УПЛ даже в тексте под названием «8,5 причин смотреть УПЛ». Но ни один другой чемпионат не научит ценить хорошее так, как это способна сделать украинская Премьер-лига. Когда футболисты выполнят 5 неточных пасов подряд, ты будешь радоваться единственному точному после. После часа игры без ударов ты будешь счастлив увидеть первый. После серии неудачных решений игроков ты полюбишь того, кто смотрит не только на мяч. Жизнь – это поиск хорошего, в частности, в серых буднях. Смысл просмотра УПЛ примерно в том же.

Проверка, любишь ли ты футбол

Легко любить футбол, когда команды играют 3:3. А ты попробуй полюбить его, когда 0:0. Когда нет атак. Нет моментов. Нет ничего, кроме жёлтых карточек и борьбы. Легко любить футболистов, которые умеют на поле всё, – а ты попробуй найти фаворитов среди простых парней. Таких же, как и каждый из нас. Легко любить футбол без пауз на тревоги, а ты попробуй просидеть 3 часа паузы ради финальных 15 минут матча «Эпицентра». Футбол бывает очень разным, и УПЛ – одна из его крайностей. Та самая, которую часто не смотрят. Игнорируют. Вспоминают злым словом. Но… это тоже футбол. И если ты не любишь его таким, с его худшими чертами, то заслуживаешь ли ты видеть его лучшие проявления? Задумайся.

Быть не таким, как все

Будучи футбольным болельщиком, трудно отличаться от большинства. Все смотрели чемпионат мира. Все обсуждают топ-трансферы и удивляются их суммам. Все летом болеют за переходы украинских футболистов в лучшие команды. Выделяться сложно. Приходится делать неочевидные вещи. Например, смотреть и обсуждать матчи УПЛ. Тогда никто не назовёт тебя «хайжором». Никто не скажет, что ты такой же, как все. Никто не посмеет даже намекнуть, что твои вкусы навеяны вкусами большинства. Смотреть УПЛ = быть не таким, как все. Отличаться. Выделяться. Идти против течения. Оставаться собой в этом мире трендов. УПЛ – это категорический выбор себя во времена, когда выбирать самостоятельно не принято.

Да и вообще: пока твои друзья будут смотреть матчи АПЛ ради интенсивности и Бундеслиги ради голов, ты будешь смотреть своё, потому что… своё! И этого, на самом деле, вполне достаточно.