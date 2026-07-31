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  4. Коуч ЛНЗ высказался о Твердохлебе после провала Егора с Гентом
Лига конференций
31 июля 2026, 07:31 |
1035
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Коуч ЛНЗ высказался о Твердохлебе после провала Егора с Гентом

Виталий Пономарев поддержал своего футболиста

31 июля 2026, 07:31 |
1035
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Коуч ЛНЗ высказался о Твердохлебе после провала Егора с Гентом
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев выразил слова поддержки полузащитнику «фиолетовых» Егору Твердохлебу, не забившему пенальти в послематчевой серии против Гента.

– Егор Твердохлеб вышел, по сути, под пенальти и, к сожалению, пенальти не забил. Что с игроком? Потому что он не играл ни в одном из матчей, не играл в экстратаймах. Можете поделиться своими планами на него? Завтра стартует УПЛ – как вы планируете или вообще планируете его использовать?

– Любой игрок может ошибиться. Вся команда поддерживает Егора, потому что, пожалуй, с каждым такое может произойти. Конечно, я уже говорил, что у нас все футболисты, которые в обойме, это все футболисты основного состава. Опять же разные матчи, и мы смотрим на уровень подготовленности футболиста на этот момент, на момент игры, поэтому, конечно, будем на него рассчитывать, - сказал Пономарев.

Егор Твердохлеб вышел на замену на 120 минуте матча против Гента, заменив Евгения Пастуха, но не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии – ЛНЗ завершил еврокубковый сезон.

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Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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На тренуваннях потрібно не куйньою було страждати , а вчитись пробивати 11 метрові
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