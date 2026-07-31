Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Старт в Вашингтоне. Видеообзор матча

В ночь на 31 июля украинка Элина Свитолина переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час и 29 минут.

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В четвертьфинале пятисотника Элина встретится с представительницей Филиппин Александрой Эалой.

🏆 WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала



Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 4:6

Видеообзор матча