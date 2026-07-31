Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Старт в Вашингтоне. Видеообзор матча
WTA
31 июля 2026, 06:35 |
628
0

Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Старт в Вашингтоне. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

31 июля 2026, 06:35 |
628
0
Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Старт в Вашингтоне. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 31 июля украинка Элина Свитолина переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час и 29 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В четвертьфинале пятисотника Элина встретится с представительницей Филиппин Александрой Эалой.

🏆 WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала

Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 4:6

Видеообзор матча

По теме:
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Полина Кудерметова теннисные видеообзоры видео WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Футбол | 30 июля 2026, 23:48 29
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций

В Лиге Европы ЦСКА София и Карабах определили лучшего и неудачника

Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30 июля 2026, 11:13 28
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро

Клуб отказался отпускать игрока за такую сумму

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30.07.2026, 16:25
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Футбол | 31.07.2026, 06:23
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала
Теннис | 31.07.2026, 06:11
Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала
Стародубцева с напарницей выбила первых сеяных в Мемфисе в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 7
Бокс
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 30
Футбол
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
30.07.2026, 09:12 2
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем