Элина Свитолина – Полина Кудерметова. Старт в Вашингтоне. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
В ночь на 31 июля украинка Элина Свитолина переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне.
Свитолина одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час и 29 минут.
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В четвертьфинале пятисотника Элина встретится с представительницей Филиппин Александрой Эалой.
🏆 WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала
Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 4:6
Видеообзор матча
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