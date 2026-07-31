ФОТО. Илья Забарный сделал новую татуировку – и оно «особенное»

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный пополнил свою коллекцию татуировок новой масштабной работой.

Фотографиями результата поделился тату-мастер Андреас Рахбек, который специально работал с украинским футболистом в Париже.

Новая татуировка занимает значительную часть ноги Забарного. Основой композиции стало разветвленное дерево, дополненное несколькими символами и надписью «UP 86».

Сам мастер не стал объяснять значение отдельных элементов, однако отметил, что за татуировкой стоит особенная личная история.

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«Такая особенная и невероятная история стоит за этой татуировкой. Спасибо, что выбрал меня для этой работы и доверился мне», – написал Рахбек.

Также мастер рассказал, что впервые побывал в Париже и остался под сильным впечатлением от знакомства с украинцем.

«Я получил возможность сделать татуировку Илье. Какой замечательный и скромный человек, это был невероятный опыт. Спасибо, что принял меня у себя дома и дал попробовать замечательную украинскую кухню. Это действительно стало для меня незабываемым опытом», – добавил он.

После работы Забарный подарил мастеру свою футболку ПСЖ с шестым номером и автографом.