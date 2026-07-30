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Лига Европы
30 июля 2026, 23:49 |
605
0

Сикан забил четвертый гол за Андерлехт и седьмой в еврокубках

Вспомним все команды, в ворота которых отмечался забитыми мячами украинский нападающий

30 июля 2026, 23:49 |
605
0
Сикан забил четвертый гол за Андерлехт и седьмой в еврокубках
ФК Андерлехт. Даниил Сикан
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Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан забил четвертый гол за клуб во всех турнирах и седьмой в еврокубках.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против шведского Хаммарбю.

Напомним, что и в первой игре Сикан забил гол в ворота шведов.

Голы украинцев за Андерлехт во всех турнирах

  • 43 – Олег Ящук (32 – чемпионат Бельгии, 6 – Кубок Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 1 – Кубок бельгийской лиги)
  • 12 – Александр Яковенко (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок УЕФА)
  • 4 – Даниил Сикан (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига Европы)
  • 1 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии)

Даниил Сикан, статистика выступлений за Андерлехт

  • 13 матчей (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии, 2 – Лига Европы)
  • 4 гола (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига Европы)
  • 1 ассист (1 – чемпионат Бельгии)

Голы Даниила Сикана в еврокубках (7)

  • 2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)
  • 2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)
  • 2024: ЛЧ, ПСВ (Шахтер)
  • 2023: ЛЧ, Порту (Шахтер)
  • 2023: ЛЧ, Барселона (Шахтер)
  • 2023: ЛЧ, Антверпен (дубль) (Шахтер)
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Лига Европы статистика Андерлехт Хаммарбю Даниил Сикан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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