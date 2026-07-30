Сикан забил четвертый гол за Андерлехт и седьмой в еврокубках

Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан забил четвертый гол за клуб во всех турнирах и седьмой в еврокубках.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против шведского Хаммарбю.

Напомним, что и в первой игре Сикан забил гол в ворота шведов.

Голы украинцев за Андерлехт во всех турнирах

43 – Олег Ящук (32 – чемпионат Бельгии, 6 – Кубок Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 1 – Кубок бельгийской лиги)

12 – Александр Яковенко (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок УЕФА)

4 – Даниил Сикан (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига Европы)

1 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии)

Даниил Сикан, статистика выступлений за Андерлехт

13 матчей (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии, 2 – Лига Европы)

4 гола (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига Европы)

1 ассист (1 – чемпионат Бельгии)

Голы Даниила Сикана в еврокубках (7)