Лига Европы30 июля 2026, 23:49 |
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Сикан забил четвертый гол за Андерлехт и седьмой в еврокубках
Вспомним все команды, в ворота которых отмечался забитыми мячами украинский нападающий
30 июля 2026, 23:49 |
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Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан забил четвертый гол за клуб во всех турнирах и седьмой в еврокубках.
Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против шведского Хаммарбю.
Напомним, что и в первой игре Сикан забил гол в ворота шведов.
Голы украинцев за Андерлехт во всех турнирах
- 43 – Олег Ящук (32 – чемпионат Бельгии, 6 – Кубок Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 2 – Кубок УЕФА, 1 – Кубок бельгийской лиги)
- 12 – Александр Яковенко (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок УЕФА)
- 4 – Даниил Сикан (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига Европы)
- 1 – Богдан Михайличенко (1 – чемпионат Бельгии)
Даниил Сикан, статистика выступлений за Андерлехт
- 13 матчей (9 – чемпионат Бельгии, 2 – Кубок Бельгии, 2 – Лига Европы)
- 4 гола (2 – чемпионат Бельгии, 2 – Лига Европы)
- 1 ассист (1 – чемпионат Бельгии)
Голы Даниила Сикана в еврокубках (7)
- 2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)
- 2026: ЛЕ, Хаммарбю (Андерлехт)
- 2024: ЛЧ, ПСВ (Шахтер)
- 2023: ЛЧ, Порту (Шахтер)
- 2023: ЛЧ, Барселона (Шахтер)
- 2023: ЛЧ, Антверпен (дубль) (Шахтер)
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