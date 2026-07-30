Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу

Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк после поражения от ПАОКа отметил решающую роль полузащитника греческой команды Янниса Константелиаса.

«К сожалению, сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелиас. У нас нет футболиста с таким уровнем индивидуального мастерства», — отметил Костюк после матча.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.