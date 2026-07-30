Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Тренер выделил игрока соперника
Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк после поражения от ПАОКа отметил решающую роль полузащитника греческой команды Янниса Константелиаса.
«К сожалению, сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелиас. У нас нет футболиста с таким уровнем индивидуального мастерства», — отметил Костюк после матча.
30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.
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