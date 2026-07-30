Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
Лига Европы
30 июля 2026, 23:48 |
2176
1

Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу

Тренер выделил игрока соперника

30 июля 2026, 23:48 |
2176
1 Comments
Костюк назвал единственного игрока, из-за которого Динамо проиграло ПАОКу
ФК Динамо. Игорь Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк после поражения от ПАОКа отметил решающую роль полузащитника греческой команды Янниса Константелиаса.

«К сожалению, сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелиас. У нас нет футболиста с таким уровнем индивидуального мастерства», — отметил Костюк после матча.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

По теме:
Убедительный реванш. Бенфика с Трубин и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ
Сикан забил четвертый гол за Андерлехт и седьмой в еврокубках
Андерлехт с голом Сикана вышел в 3-й раунд Лиги Европы на ПАОК
Яннис Константелиас Игорь Костюк Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: FootballHub
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Бокс | 30 июля 2026, 08:57 1
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем

Александр не будет драться с Джоном Джонсом

Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Бокс | 30 июля 2026, 11:36 11
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу

Украинец недавно нокаутировал Рико в 11-м раунде

ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 17:30
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30.07.2026, 10:22
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию
Футбол | 30.07.2026, 21:51
Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию
Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
коли Динамо Київ в 1997році обіграло Барселону 3-0, у складі Барселони грали великі Фігу, Рівалдо, Луїс Енріке, Фернанду Коуту. Чомусь тодішнє Динамо навіть не помітило легендарних гравців Барси. У Динамо не було такої кількості дуже классних гравців, але Барселона була обіграна з великим рахунком. То була команда-зірка.
Зараз якшо проти Динамо випустити навіть одного класного гравця, команда обісреться, зупиниться і буде витирати соплі, як сьогодні
Ответить
+5
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 23
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 19
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
29.07.2026, 06:23 2
Футбол
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
30.07.2026, 09:12 1
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 38
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем