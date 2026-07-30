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  4. В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Лига Европы
30 июля 2026, 23:12 |
2866
2

В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу

Киевский клуб завершил выступления в Лиге Европы

30 июля 2026, 23:12 |
2866
2 Comments
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
ФК Динамо. Томаш Кендзера
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Греческое издание Gazzetta подвело итоги противостояния ПАОКа с киевским «Динамо» в квалификации еврокубков и отдельно отметило игру защитника киевлян Томаша Кендзьоры.

По мнению журналистов, именно польский защитник стал самым уязвимым звеном украинской команды, тогда как ПАОК продемонстрировал значительный прогресс и заслуженно одержал две победы.

«ПАОК не просто прошел дальше. Команда Алессио Лизи доказала, что становится все более конкурентоспособной, дисциплинированной и уверенной в своих силах. Она грамотно выдерживала периоды давления со стороны «Динамо», эффективно использовала свободное пространство и не дала сопернику реальных шансов поставить под сомнение свое преимущество.

После двух побед над киевским клубом ПАОК полностью заслужил выход в следующий квалификационный раунд. Теперь у команды есть все основания рассчитывать на дальнейшее успешное выступление в еврокубках», – отмечает издание.

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Томаш Кендзера Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Gazzetta.gr
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А то, знаменита селекція динами в дії - набрати хлам за муліард баксів! Шахтар кого не купить через рік вже черга за х5 ціну, а ці прафесіанали - тільки курей смішать...
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+1
Та там вся команда Динамо  згоріла !!!!!
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-1
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