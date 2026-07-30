В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу

Греческое издание Gazzetta подвело итоги противостояния ПАОКа с киевским «Динамо» в квалификации еврокубков и отдельно отметило игру защитника киевлян Томаша Кендзьоры.

По мнению журналистов, именно польский защитник стал самым уязвимым звеном украинской команды, тогда как ПАОК продемонстрировал значительный прогресс и заслуженно одержал две победы.

«ПАОК не просто прошел дальше. Команда Алессио Лизи доказала, что становится все более конкурентоспособной, дисциплинированной и уверенной в своих силах. Она грамотно выдерживала периоды давления со стороны «Динамо», эффективно использовала свободное пространство и не дала сопернику реальных шансов поставить под сомнение свое преимущество.

После двух побед над киевским клубом ПАОК полностью заслужил выход в следующий квалификационный раунд. Теперь у команды есть все основания рассчитывать на дальнейшее успешное выступление в еврокубках», – отмечает издание.