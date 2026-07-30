Камбек и овертайм. Определен потенциальный соперник ЛНЗ в 3-м раунде ЛК

Вечером 30 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Шведский Гетеборг в драматичном поединке на выезде переиграл эстонскую Левадию (3:1 д.в.) и вышел в третий раунд квалификации.

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В конце первого тайма Тобиас Хайнц не реализовал пенальти за Гетеборг (45+2).

Первый матч завершился домашней победой Левадии (2:1), поэтому после гола Адама Бергмарка-Виберга на 57-й минуте счет по сумме двух встреч стал равным. Основное время завершилось минимальной победой гостей (1:0), и игра перешла в овертайм.

На 93-й минуте Бергмарк-Виберг оформил дубль, а на 103-й минуте Сайду Алиум забил третий мяч для Гетеборга. Хозяева ответили лишь голом престижа на 120+1-й минуте, но этого оказалось недостаточно (1:3 д.в.).

По сумме двух матчей Гетеборг победил Левадию и пробился в Q3 Лиги конференций.

Именно шведский клуб станет соперником победителя пары ЛНЗ Черкассы – Гент. Первый матч между украинской и бельгийской командами завершился нулевой ничьей (0:0), а ответный матч продолжается в эти минуты в Бельгии.

🏆 Лига конференций 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026. Таллинн (Эстония)

Левадия (Эстония) – Гетеборг (Швеция) – 1:3 д.в. (первый матч – 2:1)

Голы: Максимильян Скворцов, 120+1 – Адам Бергмарк-Виберг, 57, 93, Сайду Алиум, 103

Нереализованный пенальти: Тобиас Хайнц, 45+2 (Гетеборг)